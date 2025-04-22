涉助郭台銘收購總統大選連署 屏縣議長周典論二審今宣判

屏東縣議長周典論涉嫌花500萬元，替郭台銘參選總統收購連署書案，高雄高分院上午宣判，判決結果備受矚目。（資料照）

2025/04/22 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議長周典論涉嫌花500萬元，為郭台銘參選總統收購連署書案，被屏東地院依違反總統副總統選罷法，判處徒刑4年，高等法院高雄分院將於今天（22日）上午宣判，判決結果深受政壇人士關切。

屏檢指出，屏東縣議會議長周典論，為求郭台銘、賴佩霞能達到參選正副總統選舉連署門檻，分別於2023年9月1日、18日各交付150萬元、350萬元予潮州鎮長周品全（緩起訴處分確定），並告知以老鼠會方式拉人、每票500元，周品全於是囑託並交款予陳亮源等人（均緩起訴確定）找人連署。

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檢調偵辦期間，周典論因涉嫌違反正副總統選舉罷免法，涉案情節重大，並有串證之虞，聲請法院羈押獲准，被關近7個月後，始獲准50萬元交保候傳。

去年8月27日，屏東地院依違反正副總統選舉罷免法，判處周徒刑4年，併科罰金500萬元，褫奪公權6年，他不服上訴﹔屏檢則認為量刑過輕，同樣提起上訴。

被告周典論應訊指出，拿錢給周品全有明確交代，這筆錢是推動連署書的工作費，連署人不能拿錢，否認犯行。

高雄高分院合議庭上午9點30分宣判，判決結果倍受各界矚目。

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