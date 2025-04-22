大巨蛋又漏水！ 簡舒培批蔣萬安：有空提倒閣沒空理大巨蛋？

台北市長蔣萬安（左二）被市議員簡舒培質疑有時間衝北檢、提倒閣，卻沒空處理大巨蛋漏水；圖為蔣萬安2023年10月27日帶領媒體開箱大巨蛋，左一為副市長李四川。（資料照，記者田裕華攝）

2025/04/22 07:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北大巨蛋20日晚間又傳出漏水狀況，讓球迷怨聲載道，也有議員質疑，大巨蛋漏水事件頻傳，要如何迎接世壯運？民進黨台北市議員簡舒培21日晚間在臉書發文質疑，蔣萬安有時間衝北檢、提倒閣，就是沒時間處理大巨蛋漏水。

簡舒培提到，大巨蛋自從啟用以來每逢下雨就漏水，嚴重影響民眾觀賽體驗，北市府在處理這件事情上面的軟弱、對遠雄的無計可施，已經讓北市府成為全台笑話．而世壯運5月17日就要開幕，作為主辦城市，蔣萬安市府團隊現在應該全心投入完善賽事規劃的關鍵階段，但蔣萬安這個台北市長最近在幹嘛？

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簡舒培列舉蔣萬安近期作為，包括陣前換將，一路籌備世壯運的原體育育局長王泓翔在比賽還沒開幕就「完成階段性任務」被調任參事；跟黨籍縣市首長開會說要因應關稅戰，結論是「舉辦美國商品採購會」；帶頭違法衝到集會遊行禁制區抗議，力挺國民黨偽造文書；拋出倒閣議題，認為這是國民黨反攻起點。

簡舒培質疑，蔣萬安有空關心關稅問題、挺偽造文書、提倒閣，卻沒有空關心大巨蛋漏水問題？會擔心國民黨偽造文書會團滅、擔心國民黨立委被罷免，卻不會擔心世壯運開幕時，各國政要、全世界嘉賓都來台北共襄盛舉，大巨蛋如果一邊漏水一邊開幕怎麼辦？

簡舒培指出，北市府去年在大巨蛋漏水頻傳被釘得滿頭包的時候，曾表示遠雄已經承諾會在去年10月完成全面改善，若仍有漏水問題將依契約開罰，結果改善期屆滿，大巨蛋還是在漏水，體育局兩度開罰190萬元之後就不了了之；這次大巨蛋再度漏水，體育局卻認為「先前漏水區域已有大幅改善，此次屬零星個案」而並未開罰，對整起事件可說是「輕輕放下」。

簡舒培提到，蔣萬安近期全身心都投入在國會議題，有時間管關稅、有時間提倒閣，就是沒心情在市政上，她也諷刺地說：「既然蔣萬安比較想要當立委，要不要盡快辭職，好備戰國民黨立委被罷免後的補選？」

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