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    中國器官移植行情價曝光 林智群驚呼：台醫師當仲介海撈千萬

    去年震驚台灣醫界，換肝名醫陳堯俐違反《人體器官移植條例》遭起訴的案子，檢方起訴書曝光被告的獲利金額，近日被律師林智群分享出來，引發討論。手術房示意圖，與本文無關。（法新社）

    去年震驚台灣醫界，換肝名醫陳堯俐違反《人體器官移植條例》遭起訴的案子，檢方起訴書曝光被告的獲利金額，近日被律師林智群分享出來，引發討論。手術房示意圖，與本文無關。（法新社）

    2025/04/22 00:49

    相關新聞請見︰

    非法仲介赴中國器官移植 換肝名醫賺1482萬 遭求刑6年

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕患有先天性心臟病的台灣歌手Tank（本名呂建中），日前高調公開去年他在中國接受亞洲首例「心和肝同期聯合移植」手術成功的消息，再次讓中國「活摘器官」、「器官買賣」等議題受到外界關注。律師林智群近日分享去年震驚台灣醫界、換肝名醫陳堯俐違反《人體器官移植條例》遭起訴的案子，檢方起訴書曝光被告的獲利金額，讓他驚呼從該案就能看出買賣器官「這個產業鏈多賺了」！

    台灣社會近期再次熱烈討論中國活摘器官、買賣器官等駭人聽聞的議題。林智群21日在臉書分享台灣換肝名醫陳堯俐涉嫌在2016年至2019年間，透過中間人仲介10名國人到中國進行器官移植手術，每名病患移植費用，從300萬元至750萬元不等，陳堯俐個人獲利1482萬元，去年遭彰化地檢署檢方依違反《人體器官移植條例罪》起訴，具體求刑6年的案子，當時消息曝光後震驚台灣醫界。

    林智群轉貼當時彰化地檢的新聞稿，內容可以看到「肝臟供體費」約35萬元至40萬元人民幣（約新台幣154萬至176萬元）、「腎臟供體費」約20萬元人民幣（約新台幣88萬元），加上術後照護醫療、中國醫師報酬、食宿交通等相關費用，合計每名病患肝臟移植，在中國行情價總計需花費新台幣500萬元至750萬元，腎臟移植總計300萬元至350萬元不等。而陳堯俐只是當仲介人，就獲利近1500萬。林智群忍不住驚呼，「光是仲介，就可以拿這麼多錢，可以看出這個產業鏈多賺了！」

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