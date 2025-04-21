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    首頁　>　政治

    藍營周錫瑋笑稱「中國是我們的家」 統戰平台轉發影片留言區大翻車！

    周錫瑋日前接收中媒訪問，脫口稱「中國就是我們的家」。（資料照）

    周錫瑋日前接收中媒訪問，脫口稱「中國就是我們的家」。（資料照）

    2025/04/21 23:24

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍前台北縣長（改制前）、現任旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋日前接收中媒訪問時，笑稱「中國就是我們的家」，還說對中國生活感到羨慕。近日其發言在網上掀起熱議，大批網友氣炸砲轟！

    由中共中央台辦和國台辦管理的對台統戰新聞平台「台灣網」，日前在臉書PO出周錫瑋在中國接受中媒訪問的影片，片中可以看到周錫瑋滿臉堆笑地對著鏡頭說：「大陸就是我們的家，大陸不是外國，大陸是我們的家。台灣的土地很有限，台灣的資源很有限，台灣的年輕人應該把大陸當作自己的家，來這裡發展，來這裡生活。」

    他接著說：「我尤其最羨慕的就是各位在大陸的年輕人，我每次來看大家穿得都好時髦，看大家的氣質很優雅，所有的生活過得很快樂很平安。台灣的年輕人應該把大陸當作他第二個家，來這裡可以好好的發展，好好的經營，甚至好好的生活。」

    原影片下方留言翻車，大批台灣網友湧入怒轟「自己都不放棄台灣國籍！還想害死台灣年輕人！可惡！」、「羨慕就自己移民過去，別把我們拖下水」、「趕快回歸你的家，不要留在你看不起的台灣」、「羨慕中國年輕人？先幫他們找到工作好嗎」、「妖言惑眾！那個笑容讓人看了好不舒服，講話也油腔滑調的」、「想當奴才就去當中國人吧」、「你要回家從來沒人阻止」、「老話一句，台灣海峽沒加蓋，想滾請便！」

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