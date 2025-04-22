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    國旗與台獨旗419遊行同框 黃暐瀚：彼此有3個共同目標

    419遊行可以看到中華民國國旗與台獨旗同框出現。（圖取自Threads）

    419遊行可以看到中華民國國旗與台獨旗同框出現。（圖取自Threads）

    2025/04/22 00:30

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大遊行，19日在凱道登場，吸引數萬人參加。活動中，中華民國國旗與台獨旗同框出現，引發外界熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，過去這兩面旗幟可以說是「勢不兩立」，如今在凱道上同時飄揚，證明台灣社會已經發生改變，「只要願意堅持主權、保護台灣、捍衛中華民國，什麼政黨不重要，維護民主才重要！」

    黃暐瀚21日在臉書分享國旗與台獨旗在419遊行同框的照片，有感而發表示，「去年賴總統的國慶演說，我的評論是『賴清德大幅往中華民國靠』，部分藍營支持者揶揄我『只看到黃暐瀚往賴清德靠』。眼不見、耳不聽、腦袋不願思考，當然就不會察覺，民進黨正在進行什麼改變。」

    他表示，「早在2019年10月10日，蔡英文前總統第一次在國慶演說提出『中華民國台灣』的說法之後，過去這6年，台灣民眾潛移默化，在『反併吞』、『反侵略』的共識下，台灣國的期待者，與中華民國的擁護者，漸漸走向一致，彼此有3個共同目標，那就是『維護國家主權、反對共產黨併吞、抵抗解放軍侵台』。」

    黃暐瀚說，「西元兩千年民進黨第一次政黨輪替。當年海外歸國的『台僑』，拿到國慶大會上的『小國旗』時，總不願揮舞；散場後，被丟棄的小國旗甚至堆積如山。然而在蔡前總統提出『中華民國、台灣』之後，這幾年元首過境美國時，台僑已經願意手握『青天白日滿地紅中華民國國旗』與『台灣建國旗』，分持兩邊，一同揮舞。」

    黃暐瀚直言，「會發生這種改變，證明民眾的認知是『中華民國』屬於台澎金馬2340萬全體國人，只要願意堅持主權、保護台灣、捍衛中華民國，什麼政黨不重要，維護民主才重要。凱道出現台獨旗與中華民國國旗同時飄揚，就是最好的證明。」

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