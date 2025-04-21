大罷免即將啟動二階連署查核，中市議員籲盧市府勿「查水表」。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/21 20:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，民進黨議員陳雅惠、張芬郁、陳淑華、謝家宜、陳俞融等人關心台中市選委會和戶政單位查對連署書方式，要求民政局長吳世瑋保證不會查水表，讓民眾安心；吳世瑋強調，絕對依法行政，不會查水表。

中市議會今進行民政業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融等人關切罷免二階連署倒數計時，針對二階連署查核即將啟動，台中市選舉委員會作為查對作業的第一線單位，責無旁貸，面對可能瞬間湧入的大量連署書，外界關切選委會承辦人力、物力是否足以應付在法定期限內完成查核。

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其餘對於資料缺漏、筆跡不清、重複連署等常見問題，查核人員是否已進行教育訓練，有一致明確的認定標準。

眾人更說，外界更關切連署名冊送交市選委會及戶政事務所後，台中市選委會是「盧委會」恐被「查水表」，要求民政局長吳世瑋公開宣示，在查對連署人戶政資料或選委會在寄發查詢單給個人時，不會藉機查水表，讓民眾安心。

吳世瑋指出，針對罷免連署查核分工，各戶政機關負責年籍、戶政資料的查對，選委會則是負責確認字跡偽造或死亡連署等寄發查詢單；他強調，台中市在查對一階提議連署時就不分政黨，有問題一律提報中央選委會，強調「台中市絕對依法行政，絕對不會查水表」。

至於部份地區出現連署人連署後才死亡事件，議員關切連署是否有效，吳世瑋則說，死亡連署指的是「連署公告前」即死亡，若在連署公告期間內死亡，都算是有效連署。

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