林佳龍擔任總統特使 明起率團訪問非洲友邦史瓦帝尼

外交部長林佳龍。（記者陳逸寬攝）

2025/04/21 20:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍將以總統特使身分，應邀於明（22）日至26日率團訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）57歲壽誕慶典活動。

外交部指出，特使團一行除應邀參加慶典及相關活動外，也將晉見史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世、王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並與總理戴羅素（H.E. Russell Dlamini）及外長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）舉行會談，就進一步強化雙邊關係與未來合作計畫交換意見。林佳龍也將面呈總統賴清德親簽賀函與國書予史王，並依當地禮俗分別致贈史王與王母牛隻作為賀禮。

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外交部指出，特使團一行也將出席史國「戰略儲油槽工程計畫啟動典禮」、「婦女創業小額信貸循環基金」與「史國5G政府及智慧城市發展」等台史雙邊重要合作計畫成果活動，並視察我國援建的史京政府醫院急門診大樓；林佳龍此行也將與戴柏莉簽署《台史有關合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄》，透過經驗分享，協助史瓦帝尼因應當前資安領域的相關挑戰。

為結合我國產業優勢推動「總合外交」，並藉由我國「榮邦計畫」的執行，與史瓦帝尼共同致力強化其經濟韌性及發展。外交部指出，林佳龍此行除率領官方特使團外，同時也將帶領由產業界人士所組成的經貿考察團同往史瓦帝尼，實地瞭解台史兩國在商務、投資及勞務等面向合作的可能性，並藉以協助我商未來以史瓦帝尼為據點，進一步布局及拓展在非洲商機，實踐我國與非洲共榮願景。

外交部說明，台灣與史瓦帝尼自1968年建交以來，雙邊合作計畫成果豐碩，高層互訪頻繁，國王恩史瓦帝三世去年即曾率領總人數逾百人的大型訪問團來台，參加總統賴清德就職典禮，史瓦帝尼政府一向積極支持我國參與國際組織推案，是我國最堅實的友邦之一，期待藉由這次特使團與產業團的訪問行程，進一步深化台史合作及強化兩國邦誼。

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