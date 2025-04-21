國民黨鬧烏龍控黨部遭搜 吳崢酸巨嬰：凡事「賴」清德

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/04/21 19:33

〔記者陳昀／台北報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署案，國民黨智庫副執行長凌濤今質疑檢警將到國民黨中央送通知書，被披露就心虛不敢來？民進黨發言人吳崢狠酸，這場「受虐兒大戲」完全一場烏龍，國民黨全黨只剩一招「政治不難，賴給清德就好」！奉勸國民黨敢違法，就要用勇氣面對後果，不要當巨嬰。

吳崢指出，先是違法偽造文書、被司法調查，結果違法上街罵賴清德、被司法調查，又罵賴清德迫害，國民黨現在全黨只剩一招，「政治不難，賴給清德就好！」

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吳崢批評，下午國民黨再度上演「受虐兒戰術大戲」，先是透過特定媒體放消息稱國民黨中央下午3點將被檢調搜索、朱立倫將被約談，凌濤再出面痛批綠色恐怖。

吳崢指出，凌濤在國民黨中央前大動作開記者會說要等檢調上門，造謠作秀演好演滿，結果，根本沒有搜索，完全一場烏龍，凌濤馬上改口「民進黨心虛」，令人滿頭問號。

吳崢指出，國民黨自己違法在先，卻一再莫名其妙裝無辜、裝被迫害，台北市警察上週七度在北檢前舉牌警告違法集會，國民黨現在是要司法單位視而不見嗎？法律碰到國民黨要轉彎？

吳崢強調，法治是民主社會的基礎，沒有獨立的司法，就沒有真正的民主。國民黨用偽造文書的方式製造假連署，已經是對民主的傷害，如今持續踐踏法治，企圖用政治干預司法，這些才是真正反民主的行為。

吳崢喊話說，請國民黨自己負起該付的責任！敢違法，就要用勇氣面對後果，不要當巨嬰，凡事只想賴給清德！

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