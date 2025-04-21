藍白426上凱道！ 傅崐萁去年426率藍委訪中 張益贍酸：真是好日子

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/04/21 20:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫不滿檢方調查藍營青年軍罷免綠委連署造假案，號召支持者4月26日上凱道示威抗議，引發外界討論。巧合的是，去年同一天，藍營立院黨團總召傅崐萁率領10多名藍委赴中參訪，並會見中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧，名嘴張益贍忍不住狠酸「426對白藍紅而言，真的是好日子！」

檢方偵辦幽靈連署案，17日搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫動員黨公職和支持者衝北檢抗議，並宣布26日要在凱道舉辦示威大遊行。消息一出引發熱議，尤其「426」這個數字為「死阿六」（台語「死阿陸」）的諧音，鄉民紛紛嘲諷「真的很會選日子」、「426凱道上都會是426，太魔幻了」、「日子選得好，遊行沒煩惱」。

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而張益贍今天在臉書發文指出，去年4月26日，傅崐萁率領國民黨16名立委到中國訪問，中共正國級領導人王滬寧接見一行人，如今一年過去，國民黨和民眾黨動員全黨凱道集會「反民進黨」，忍不住狠酸「426對白藍紅而言，真的是好日子！」

2024年4月26日，傅崐萁率羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺，共17名藍委赴中，宣稱他們代表「台灣新民意」、國會最大黨進行兩岸和平破冰之旅。隔天王滬寧在北京人民大會堂接見傅崐萁一行人，傅崐萁回台後強行闖關國會擴權、財劃法、憲訴法、選罷法等爭議修法，被台派批評當時是去「接旨」亂台。

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