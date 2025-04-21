罷免陳超明、邱鎮軍二階連署告急 苗栗罷團與「山除薇害」、「剷除黑芯」合作

苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署狀況不如預期，喊出「江湖告急！」（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

2025/04/21 18:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署狀況不如預期，喊出「江湖告急！」並於今（21）日起與台北公民罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」合作，在雙北設立聯合罷免收件站，號召旅北苗栗鄉親站出來。

苗栗國罷免立委連線表示，陳超明、邱鎮軍二階罷免連署，自月初清明連假助攻、兩區衝破一萬份後，近期出現停滯狀況，因不少苗栗鄉親旅北，所以即日起與台北公民罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」合作，在雙北設立聯合罷免收件站，讓設籍苗栗、旅居雙北的選民能更便利參與連署。

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苗栗國罷免立委連線表示，陳超明、邱鎮軍2人上任以來，甘願淪為傅隨組織，助長政治腐敗，癱瘓國會運作，與徐巧芯、王鴻薇等藍營立委一同破壞民主、摧毀台灣。唯有人民站出來，才能築起最堅實的一道民主防線，讓這些親中賣台、貪腐無能、危害台灣民主的紅色黑心立委，一同下台。

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