為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免陳超明、邱鎮軍二階連署告急 苗栗罷團與「山除薇害」、「剷除黑芯」合作

    苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署狀況不如預期，喊出「江湖告急！」（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

    苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署狀況不如預期，喊出「江湖告急！」（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

    2025/04/21 18:57

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署狀況不如預期，喊出「江湖告急！」並於今（21）日起與台北公民罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」合作，在雙北設立聯合罷免收件站，號召旅北苗栗鄉親站出來。

    苗栗國罷免立委連線表示，陳超明、邱鎮軍二階罷免連署，自月初清明連假助攻、兩區衝破一萬份後，近期出現停滯狀況，因不少苗栗鄉親旅北，所以即日起與台北公民罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」合作，在雙北設立聯合罷免收件站，讓設籍苗栗、旅居雙北的選民能更便利參與連署。

    苗栗國罷免立委連線表示，陳超明、邱鎮軍2人上任以來，甘願淪為傅隨組織，助長政治腐敗，癱瘓國會運作，與徐巧芯、王鴻薇等藍營立委一同破壞民主、摧毀台灣。唯有人民站出來，才能築起最堅實的一道民主防線，讓這些親中賣台、貪腐無能、危害台灣民主的紅色黑心立委，一同下台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播