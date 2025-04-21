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    罷免高虹安懶人包！ 曾資程列舉失能團隊近百項爭議

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    2025/04/21 19:00

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨傅隨組織立委鄭正鈐）二階連署已進入最後倒數衝刺階段，新竹雙罷總部至今仍未公佈連署書份書，有市民也問為什麼要罷免？下次選舉再換人就好啦，市議員曾資程今天發文提醒市民，涉貪停職中的高虹安除今天因貪污案持續開庭，也列舉高虹安與代理市長邱臣遠2年多來失能團隊的各項爭議事件列表，且涵蓋各局處荒腔走板的行徑，且高虹安本人更是官司與爭議不斷。

    曾資程舉例，如果吃飯吃到一半，看到碗裡有蟑螂，難道不會想把牠抓出來嗎？高虹安團隊寄生在新竹市府，發生各種光怪陸離及荒謬的行政失能作為，難道這樣的市長及市府團隊還要繼續在市府嗎？唯有透過罷免，才能化解這些荒謬事件。

    曾資程也號召市民，還沒連署的市民，請到各市議員及林志潔服務處連署，到二階連署送件前都可持續連署。

    曾資程也以高虹安的爭議事件作成懶人包，包括她自己本身住豪宅搭豪車及男友疑似干政等爭議外，也列舉市府各局處各種爭議出包事件，包括教育、交通、產發及文化、勞工、民政、都發、警察、城銷和環保，列舉的荒謬爭議事件近百項，抨擊這樣的市府行政團隊已無法讓市政工作步入正軌，只有透過罷免，才能讓竹市重啟運作。

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市議員曾資程列舉高虹安失能團隊近百項爭議懶人包。（資料照，記者洪美秀攝）

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