藍白粉宣傳426遊行嗆「綠共逼我選中共」 八炯狠酸這句上萬人讚爆！

有藍白粉近日在社群發文宣傳426遊行，竟喊出「綠共你最好不要逼我選中共」，引發網友熱議。（圖翻攝自Threads）

2025/04/21 19:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫不滿檢方調查藍營青年軍罷免綠委連署造假案，號召支持者4月26日上凱道示威抗議，據悉民眾黨主席黃國昌也將出席，白營已確認動員參與。有藍白粉近日在社群發文宣傳426遊行，竟喊出「綠共你最好不要逼我選中共」，引發網友熱議，反共網紅「八炯」忍不住狠酸這句話就像有咖哩飯不吃卻要去吃屎！

檢方偵辦幽靈連署案，17日搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫動員黨公職和支持者衝北檢抗議，並宣布26日要在凱道辦示威大遊行，「賴清德不要想躲在總統府裡面，我們要走向凱道，要讓民進黨知道，大罷免就是罷免獨裁者，罷免賴清德，讓賴清德付出獨裁者的代價，讓他滾下台！」

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據了解，民眾黨已決定4月26日加入國民黨上凱道活動，屆時黃國昌與民眾黨立委皆會出席。此外，白營昨天（20日）更宣布，他們將與藍營在明天（22日）共同舉辦「在野領袖峰會」

有藍白粉昨天在Threads上宣傳「426凱道見」，並放上「綠共你最好不要逼我選中共！」、「中共在對岸，綠共在身邊！426全台灣『真反共 反真共』！」、「419的『秀』你看完了，426的『革命』總該參加了吧」等標語，引發網友熱議。

八炯今天轉發該名藍白粉的貼文，狠酸「不要逼我吃咖喱飯，不然我會吃屎給你看！」，上萬人讚爆。鄉民們也紛紛嘲諷，「這樣講我就懂了啦！親共就親共要早點承認嘛！不然活動主旨不清不楚，受眾怎麼知道他們要出席？」、「你個人要中共的極權殘暴，沒人阻止你過去」、「可以直接過去了，不用選了」、「覺得共不好，但是威脅人家『我要選中共喔』的人都在想什麼？」、「426站出來捍衛他們舔共的權利」、「笑死這什麼情勒文案，要選中共就移民啊，台灣海峽也沒加蓋誰攔他了」。

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