政院核定880億支持方案！1.2萬家企業 1.56萬戶農民受惠

行政院長卓榮泰今正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。（資料照，行政院提供）

2025/04/21 18:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（21）日正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關部會也公布申請程序、條件及相關細節。行政院秘書長龔明鑫強調，政府提供雨天擴大撐傘，放寬部分措施的申請資格認定，包含調整貿易融資利息減碼的措施內容，預估可讓獲得支援的企業家數增加到1.2萬家，農業金融數受益戶數可達1.56萬戶。

龔明鑫表示，為最大化總經費880億元的支持方案的實施成效，總統賴清德及行政院長卓榮泰親自展開產業傾聽之旅。支持方案延後一週公布，不僅是提供各部會更完整的準備時間，更是藉由與業界座談所蒐集的第一線建議，回饋至政策規劃中。

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對於支持方案調整重點，龔明鑫說明，首先在金融支持面向，政府一定會協助雨天撐傘，包含調整貿易融資利息減碼的措施內容，預估可讓獲得支援的企業家數增加到1.2 萬家；對於受美國對等關稅影響的事業，針對既有案件的貸款提供期限展延，同時對新貸案件則簡化申請流程，雙管齊下來提供協助；至於農業金融，所提供的貸款支持方案，預估受益戶數可達1.56萬戶。

龔明鑫強調，為讓受影響的勞工衝擊減少，對於符合公告適用行業的事業若申請減班休息，可申請提供對勞工薪資差額的補貼。而對於外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格也進行放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，皆可申請；對於研發轉型補助的申請，也增加受美關稅影響的積極資格認定，讓更多遭到本次關稅政策波及的業者可以適用，獲得及時的支持。

龔明鑫提到，有關9大面向與20項措施的相關細節，卓揆已要求各相關部會對外持續說明，除已於4月8日成立190線的服務諮詢專線，也將持續協助產業界及國人迅速掌握支持方案。

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