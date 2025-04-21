稱「保護大安區」遭羅智強嗆鬣狗 苗博雅：你請辭我就不補選

苗博雅強調，她對羅智強的指控都有所本，有講錯歡迎提告。（記者劉詠韻翻攝）

2025/04/21 18:40

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員苗博雅日前現身罷免藍委羅智強民團宣講會，致詞時感性表示「由我來守護大安區」引發外界解讀想爭取立委補選，羅智強更忍不住狂酸「鬣狗盯上大安區立委的位置」。苗博雅今（21）日下午受訪時強調，願與羅智強約法三章，只要他和立法院國民黨團總召傅崐萁請辭立委，之後將不參加罷免活動及立委補選。

苗博雅回應，大安區民眾透過和平理性的方式行使公民權利，卻遭到言語挑釁、性別羞辱，罷團志工甚至遭受暴力對待，反觀羅智強身為大安區立委卻未挺身而出，而她這一次選擇站出來的原因主要是為了大安區的民眾，並譴責有貪腐前科的傅崐萁主導立法院運作，帶頭暴力推動違憲法案，讓國家陷入混亂，指大家有必要站出來清除「傅隨立委」，讓國會回歸正軌。

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苗博雅強調，將提出約法三章的君子協定，並希望羅智強正面回應：第一，只要有大安區志工遭受言語或肢體暴力，她將站出來陪伴志工，宣揚和平理念；第二，讓立法院恢復正常，若傅崐萁下台她將不再參與罷免羅智強活動，或羅智強在二階連署送出之前自行請辭，「我們就來看誰是真的愛大安，誰才是滿腦子想選舉。」

苗博雅批評，羅智強一路亂竄，從高雄選到基隆、從台北跳到桃園，一下選市長，一下選總統，選一次募一次撈一次，羅智強以為每個人都跟他一樣，把選舉當作唯一目標。

另外，苗博雅強調，她對羅智強的指控都有所本，有講錯歡迎提告，且上次選舉羅提告她也以敗訴收場，並指其實多少人想站出來罷免羅智強，不是苗博雅或簡舒培決定的，而是羅自己的作為決定，「如果羅智強願意周處除三害，大安就不需要我來替善良百姓撐腰。」

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