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    教宗方濟各逝世 外交部：總統已指示大使館轉致唁電

    史上首位拉丁美洲籍教宗方濟各（Pope Francis）今（21）日逝世，享壽88歲。（美聯社檔案照）

    史上首位拉丁美洲籍教宗方濟各（Pope Francis）今（21）日逝世，享壽88歲。（美聯社檔案照）

    2025/04/21 17:35

    〔記者黃靖媗／台北報導〕史上首位拉丁美洲籍教宗方濟各（Pope Francis）今（21）日逝世，享壽88歲。對此，我國外交部表示，總統賴清德已於第一時間指示我國駐教廷大使館轉致總統唁電，外交部長林佳龍也向教廷駐台大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）轉達我國悼念之意，我國人民、天主教會教友與政府同表哀戚。

    外交部指出，教廷新聞室於當地時間21日發布教宗方濟各安息主懷的消息後，總統賴清德已於第一時間指示我國駐教廷大使館轉致總統唁電，表達我國人民及政府深刻哀悼。外交部長林佳龍也立即向教廷駐台大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）轉達我國悼念之意，外交部同步向台灣天主教主教團主席李克勉主教表達慰問。

    外交部表示，基於台梵深厚邦誼，我方除將派遣適當層級官員擔任特使參加教宗喪禮外，我國政府高層亦將出席教廷駐台大使館舉辦之追思彌撒，以表達台灣人民、天主教會教友及政府最深切的哀思。

    外交部指出，方濟各2013年至2025年在位期間，曾慰問台灣花蓮地震的傷者並為受難者祈禱，關心台灣天主教會並任命多位我國籍主教，曾多次接見赴教廷參加重要典禮活動的總統特使，更與我國跨宗教團體親切交流互動。

    外交部表示，方濟各的謙卑與對全人類的關懷，尤其是積極對世界和平的呼籲，均將長存我國人民與政府的心中，在此哀傷時刻，我國人民、天主教會教友與政府同表哀戚。

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