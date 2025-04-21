公督盟指封殺124件國安法案成「擋案王」 林思銘：以偏概全的政治抹黑

國民黨立委林思銘。（圖由林思銘國會辦公室提供）

2025/04/21 17:44

〔記者林欣漢／台北報導〕中國滲透及共諜案頻傳，公民監督國會聯盟今日直指，立法院當前有八大國安危機，其中，國民黨立委林思銘一共擋下124件國安法案，位居「立法院國安擋案王」。林思銘回應，此種說法不僅謠言惑眾，更是刻意操弄數字遊戲、操弄資訊落差、以偏概全的政治抹黑，完全站不住腳，公督盟這樣的行為根本就是綠色打手，應該更名為「只督藍白盟」。

林思銘指出，立法院程序委員會本質上是合議討論制，任何的決議，皆由各黨團所派定之程序委員會委員共19人，於會議中就各提案，依討論共識或在意見分歧時進行表決產生，每位委員於每次會議中投下自己的一票。

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林思銘表示，身為立法院本屆第二會期的國民黨團書記長，但在程序委員會中，一樣僅有一票的權利，請問，如何能僅靠林思銘一人，就可以「封殺」提案？更哪有可能單獨一人的投票次數，可以高過其他委員？難道其他委員都沒投票？這樣的計算方式，是故意因人設算，還是根本不知道程序委員會的運作方式，就在隨便擾亂視聽？

林思銘進一步指出，根據立法院議事記錄，本屆立法院第二會期自2024年9月至2025年1月止，共召開17次程序委員會，請問如何在17次會議中「封殺124案」？實屬荒謬至極。

林思銘批評，公督盟這樣刻意操作，是否故意忽略了整體黨團運作與集體決策的事實，假監督國會名義，實打擊在野黨行鬥爭之實？ 公督盟所謂的「擋案」定義為何？是投下反對票？主張暫緩列案？還是依法提出議程刪除？是否將同一提案多次暫緩列案重複計算？若僅因林思銘身為黨團幹部，便將所有決議責任一股腦推給個人，這難道不是典型的邏輯跳躍與造謠抹黑的政治操作？

林思銘認為，自詡為公民監督機構的公督盟，揭示國會問題理當有積極意義，但是否也應秉持客觀及中立？是否也應該也了解立法院各個委員會的運作方式?若認為程序委員會「不該擋法案」，是否也代表主張應跳過議案篩選程序、直接排案？但此舉不正是違背程序委員會設立宗旨，亦是變相進行實質審查的極端反例？

林思銘強調，民主社會中，程序是制度防線，也是民意多元表達的空間。將制度化程序污名為「封殺」，將合理決策歸咎於單一委員的獨權，不僅誤導民眾認知，更破壞立法權運作基礎。公督盟應收起政治鬥爭的雙重標準，還國會公正、公平與理性討論的空間。

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