立院成立台烏國會議員友好協會 陳冠廷：民主陣線結盟刻不容緩

立法院今舉行跨黨派「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」成立大會，象徵台烏深化民主夥伴關係，共同面對全球威權挑戰的重要一步。（陳冠廷國會辦公室提供）

2025/04/21 17:23

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今舉行跨黨派「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」成立大會，象徵台烏深化民主夥伴關係，共同面對全球威權挑戰的重要一步。本次大會邀請歐盟及波蘭、捷克、瑞典國家駐台代表、公民團體出席，對外展現台灣國會對烏克蘭的最強力的支持與關切。協會會長、民進黨立委陳冠廷強調，為了抵抗威權勢力的崛起，民主陣線的結盟與行動刻不容緩。

協會由陳冠廷擔任會長，民進黨立委范雲、林楚茵擔任副會長，並有其他跨黨派立委加入會員，而包括立委王定宇、王美惠、王義川、張雅琳、羅美玲、莊瑞雄等皆親自出席成立大會表達支持。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷致詞表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動是一場風暴，中國則是更難察覺、卻更具長期破壞性的「氣候變遷」。他強調，北韓與中國士兵已出現在烏克蘭戰場，顯示台烏所面對的挑戰早已超越地區範疇，牽動著全球自由與民主的命運。他說，若民主國家無法團結對抗這場風暴，未來將難以抵抗威權勢力的崛起。

烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表馬卡洛維奇致詞表示，台烏關係日益緊密，協會的成立正是雙邊合作邁向新階段的重要象徵。她感謝台灣3年前即迅速且堅定的支持，並指雙方在數以千計人民的努力下，推動了許多合作計畫。

馬卡洛維奇指出，面對共同的外來威脅，台烏都展現出堅韌，未來也將持續壯大彼此的合作能量。她也強調，國際民主社群必須緊密團結，「台灣與烏克蘭站在一起，我們也必須堅定彼此的支持。」

外交部政務次長吳志中在會中表示，今日會議傳遞3個重要訊息：台灣堅決反對強權藉由武力片面改變現狀，將致力以和平方式維護區域穩定，並期待進一步強化與烏克蘭及歐洲各國的合作，尤其是在烏克蘭重建上提供實質協助。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲也指出，友好協會的成立不僅代表對烏克蘭的堅定支持，更彰顯對民主、人權與正義的堅持。他表示，歐盟視烏克蘭如同家人，是其最強而有力的支持者，在經濟、軍事等領域都持續提供協助。他期待協會在未來能進一步促進台灣與歐洲、烏克蘭間的民主夥伴關係。

會中也播放了3位烏克蘭國會議員的影片，包括對華政策跨國議會聯盟共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）、歐洲自由民主聯盟副主席盧狄克（Kira Rudik），以及言論自由委員會主席尤契申（Yaroslav Yurchyshyn）。3人皆高度肯定台灣對烏克蘭的支持，並表達對未來在民主、人道與經貿等面向深化合作的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法