面對美國對等關稅 卓榮泰：盼盡快啟動下次談判

行政院長卓榮泰（右）接見「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」，會中與北美台灣商會總會長陳世修（左）互相交換紀念品。（記者王藝菘攝）

2025/04/21 17:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（21）日接見北美洲台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團，卓榮泰致詞時表示，支持產業、備妥方案與啟動再次談判，政府是面對美國對等關稅的三大步驟，他並希望儘快爭取與美國政府就對等關稅進行下一次直接有效的談判。

卓榮泰指出，最近政府從「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」，再加上「加強美國」，所以北美台灣商會聯合總會，從前鋒部隊成為台灣的主力部隊，無論是前往美國採購、投資等各種商業的活動，都是台灣在美國民間很大的支持力量。

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卓榮泰表示，希望儘快爭取與美國政府就對等關稅進行下一次直接有效的談判，台灣代表團一定會帶各種方案，除直接與美方進行對等關稅、非關稅貿易障礙，以及出口管制等多項談判外，任何台灣談判方案也都應該有利於美國的台灣僑界、商界未來與台灣合作，這樣才是把台灣力量擴大。

卓榮泰說，美國總統川普新關稅政策，台灣與多數國家都在第一時間遭到衝擊，但經過90天的暫緩後，希望有序談判，取得更好的協議。政府也啟動產業支持方案，不讓國內產業因為新貿易秩序調整而失去競爭力。除了支持方案，週四也會通過特別條例，之後提出特別預算。

卓榮泰強調，在與美方談判中，農業談判一直是雙方很大重點，這在很多非關稅貿易障礙都有列舉，政府會站在民眾健康、台灣消費市場習慣、並引用國際標準與科學根據做衡平考量，台灣不獨立於世界之外，希望循序漸進、按部就班完成，把衝擊降到最小。

卓榮泰表示，希望未來有更多台商離開中國，也歡迎回到台灣設廠，尤其新的供應鏈正在再次重組，過去有很多台商回來，這一波也許有更多台商回到台灣，政府針對國內水電、人才、人力、土地各方面都要完全補上。

行政院長卓榮泰今（21）日接見北美洲台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團。（行政院提供）

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