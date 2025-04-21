轟國民黨自居集會遊行法受害者「顛倒黑白」 時力籲修法

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/04/21 17:05

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫17日晚間號召黨公職赴台北地檢署外違法集會，北市警察局認定朱涉嫌違反集會遊行法，警方今要求朱28日到案說明。時代力量今日痛批，國民黨長年作為「集會遊行法」的制定者與壓制者，如今自居為受害者，無異於顛倒黑白、令人啼笑皆非。

時代力量指出，「集會遊行法」這部惡法不僅壓迫台灣人民將近40年，更在歷屆執政者的推諉與縱容下，成為對抗人民聲音的利器。事實上，無論是國民黨還是民進黨，皆曾在野時高喊修法，上台後卻集體失憶，將人民的基本人權拋諸腦後。

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「集會遊行法」自1988年制定以來，就以「事前許可」與「禁制區」等限制手段封鎖街頭，形同變相箝制人民上街發聲的自由。時力續指，從2008年陳雲林訪台期間的野草莓學運、2012年反媒體壟斷運動，到2014年太陽花學運，這部法律一再成為壓制社運的武器；即便民進黨自2016年以來完全執政、掌握國會多數，仍未兌現修法承諾，「人權永久保固書」形同跳票。

時力主張，真正的改革不能再等，修正集遊惡法，現在就可以做，一、廢除「事前許可制」，改為「自願報備制」；二、取消不當「禁制區」設置；三、廢除「命令解散制度」；四、廢除「特別刑罰規定」。

時力重申，身為來自街頭、為人民權利發聲的政黨，自創黨以來始終堅持改革，呼籲民主進步黨，以及即將進行修法協商的中國國民黨與台灣民眾黨，切勿再將「集會遊行法」作為統治工具，唯有儘速修法，才能真正實踐「人權立國、民主立國」的核心價值。

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