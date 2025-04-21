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    連勝文赴中國見宋濤 學者：KMT已高度與共產黨「綁定」

    中國國台辦主任宋濤（右）在杭州與國民黨副主席連勝文（左）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

    中國國台辦主任宋濤（右）在杭州與國民黨副主席連勝文（左）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

    2025/04/21 16:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕「兩岸基層民生發展交流會」在杭州開幕，中國國台辦主任宋濤聲稱，希望廣大台灣同胞「堅持九二共識、反對台獨」，反對外部勢力干涉和脅迫訛詐。國民黨副主席連勝文出席表示，國民黨將繼續在九二共識、反對台獨基礎上，推動兩岸關係朝正確方向發展；學者洪敬富批評，國民黨已經高度與共產黨「綁定」，完全不把國家安全當成一回事。

    中國官媒《新華社》報導，以「加強民生交流、增進同胞福祉」為主題的「兩岸基層民生發展交流會」20日在杭州開幕。海峽兩岸有關方面、基層代表約300人出席。

    宋濤致詞宣稱，「兩岸同胞是一家人，希望彼此過上好日子，是家人間天然且樸素的情感」。希望廣大台灣同胞與大陸同胞一道，堅持「九二共識」、「反對台獨」，反對外部勢力干涉和脅迫訛詐，堅決捍衛兩岸同胞的利益和福祉，同心實現中華民族偉大復興。

    連勝文則說，國民黨將繼續在九二共識、反對台獨基礎上，推動兩岸關係朝正確方向發展，為兩岸人民謀求最大福利。

    對此，民進黨立委王美惠今日受訪質疑，國民黨早就不反共了，一直在配合國台辦統戰，從來就沒有「九二共識」，國共不要在那唬弄外行人。況且連勝文當到副主席，難道不知台灣民意是反共嗎？國民黨不要總是配合中共講話。

    成功大學政治系教授洪敬富表示，國民黨副主席夏立言日前才赴中祭拜黃帝、會見國台辦官員，連勝文現在又去中國，顯然國民黨根本無視於國內的反共聲浪，也不在乎美國貿易戰正劍指中國。

    洪敬富分析，民間如火如荼進行大罷免，國民黨的政治動作是向中國遞出友好的橄欖枝，即便賴總統定義中國為「境外敵對勢力」，在這樣國內外情勢下，國民黨仍樂此不疲、前仆後繼向中國交好。

    他強調，朱立倫所帶領的國民黨，無視台灣民意及美中貿易戰情勢，已經高度與中國共產黨「綁定」，完全不把國家安全當成一回事。

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