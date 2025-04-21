強化應對海域安全 海巡署高階人事異動

海巡署主秘將由宋子陽接任，由左至右依序為副署長謝慶欽、後勤組長陳朝陽、主任秘書宋子陽、署長張忠龍、巡防組長洪伯昇、海巡委員廖德成。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/21 16:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕為因應當前國際情勢及灰色地帶侵擾，海巡署今天發布今年第二波高階人事異動名單，共計8人，因應主任秘書黃世賢屆齡退休，由北部分署分署長宋子陽調任海巡署主秘，原巡防組長廖雲宏調任北部分署分署長，即日起到任交接。

海巡署指出，海巡署肩負維護海域安全及執行國家海洋政策的重責大任，此次人事異動，主要是秉持專業、經驗及使命感並重之原則，並以強化海巡署的勤務能量及精準執法，以確保海域安全為綜合考量，期望透過具豐富實務經驗之內外勤主管相互交流，有效完成當前各項海域執法重點工作。

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本次異動名單如下：

海巡署主任秘書：由北部分署分署長宋子陽調任。

北部分署分署長：由巡防組組長廖雲宏調任。

海巡署巡防組組長：由後勤組組長洪伯昇調任。

海巡署後勤組組長：由南部分署副分署長陳朝陽陞任。

南部分署副分署長：由北部分署副分署長蔡勝利調任。

北部分署副分署長：由北部分署主任秘書李思賢陞任。

北部分署主任秘書：由第三巡防區指揮部主任鄭騰詳調任。

第三巡防區指揮部主任：由第七岸巡隊隊長林乾瓊陞任。

海巡署表示，本次8位新任高階主官（管） 均係遴派具豐富實務工作經驗且深具績效之幹部調任，象徵著海巡署在組織運作與勤務效能上的再升級，期待8位新任主官（管）持續秉持「保障海疆安全、維護海域治安、守護人民平安」的使命。以專業、創新與服務精神處理各項業務。

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