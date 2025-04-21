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    嘉義市里長抵澎自強活動 首日拜會馬公市公所

    馬公市長黃健忠以東道主身份，歡迎嘉義里長跨海抵澎自強活動。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠以東道主身份，歡迎嘉義里長跨海抵澎自強活動。（馬公市公所提供）

    2025/04/21 16:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年嘉義市政府舉辦東西區里長自強活動，今（21）日抵澎，由民政處副處長黃浩君擔任總領隊，率領東區、西區近百位里長及眷屬蒞臨澎湖，首站即拜會馬公市公所，展開為期4天3夜的參訪交流行程，深化跨縣市基層治理經驗的互動與分享。

    此次活動由嘉義市民政處主辦，東區區長王志峰、西區公所秘書劉添誌陪同參與，並有社團法人嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉、執行長蔡坤章共同隨行。行程以促進里鄰互助合作、強化行政效能為主軸，透過實地參訪、座談與聯誼互動，促進市府與基層幹部間更緊密的溝通與合作，為各項市政推展奠定穩固基礎。

    馬公市長黃健忠接待來訪貴賓，特別準備清涼可口的在地仙草冰，為遠道而來的嘉義里長與寶眷們消暑暖心。他表示，澎湖四季宜人、風土獨具，很高興能在馬公與嘉義的里長們相見。里長是最貼近鄉里的橋樑，這次不僅是交流，更是認識彼此、共學共進的機會。誠摯邀請大家多拍照、打卡上傳，讓更多人看見澎湖的美與熱情，也讓這趟行程留下難忘的回憶。

    嘉義市民政處副處長黃浩君表示，此次特別規劃澎湖4天3夜的參訪交流，不僅是對辛勤基層幹部的慰勞，更期望藉由跨縣市互動，汲取不同城市在社區治理上的創新經驗。他強調，基層是市政的第一線，唯有里鄰穩固，城市才能穩健前行。感謝馬公市公所團隊的熱情接待，也期待未來有更多學習與合作的機會。

    馬公市公所加強與嘉義市交流，達到彼此合作及城市治理交流目標。（馬公市公所提供）

    馬公市公所加強與嘉義市交流，達到彼此合作及城市治理交流目標。（馬公市公所提供）

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