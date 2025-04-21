準備大安區立委補選？ 苗博雅發聲：傅崐萁下台就不參與罷免羅智強！

苗博雅槓上羅智強。（資料照）

2025/04/21 18:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，二階段連署如火如荼進行動，罷免大安區藍委羅智強民團「大安強強滾」本月9日宣布二階連署書突破2.4萬份，羅智強成為首個通過二階法定門檻的被罷免人，引發外界熱議。今天（21日）羅智強指稱曾是立委選戰競爭對手的北市議員苗博雅覬覦立委補選位置，苗博雅對此做出回應，放話若羅智強在二階連署送出前就自行請辭，她就不參與大安區立委補選！

「大安強強滾」前天（19日）舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會，邀請到苗博雅宣講，當時她說出「既然羅智強在選區被公認毫無作為，那就由我來保護大安區的民眾」，台下爆出熱烈掌聲。而羅智強今天解讀稱，苗博雅的發言就是要搶立委補選位置，還罵她就像「鬣狗」。

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對此，苗博雅稍早在臉書發文，「今天羅智強罵我『鬣狗盯上大安區立委的位置』，有人問我怎麼回應？其實羅智強的作為，就是壞人不相信好人會做好事。羅智強一路亂竄，從高雄選到基隆、從台北跳到桃園，一下選市長，一下選總統，選一次募一次撈一次。羅智強以為每個人都跟他一樣，把選舉當作唯一目標。其實，我們只是做了他不懂、做不到的8個字：『無怨無悔、用心問政』。」

她接著說：「這次我選擇站出來，只因為兩件事。第一，當大安區善良的公民在街頭表達意見，卻遭到言語挑釁、性別羞辱，甚至暴力對待，我們唯一的立法委員竟選擇沉默，我無法接受，大安區的人是我的兄弟姐妹，我有責任做善良公民的靠山。第二，有貪腐前科的傅崐萁主導立法院運作，帶頭暴力推動違憲法案，國家陷入混亂，我們要站出來清除『傅隨立委』，讓國會回歸正軌。」

「我的訴求很簡單：一、讓大安區恢復安寧；二、讓立法院恢復正常；三、讓國家往前走。我心疼這些被欺負的善良人們。因此，我在此提出3點君子協議，邀請羅委員正面回應。首先，保護善良百姓，大安區的罷免志工再一次遭受言語或暴力攻擊，苗博雅就會站出來一次，陪他們一起發聲。再來，恢復正常國會，若傅崐萁下台，苗博雅將不再參與罷免羅智強的行動。最後，愛大安、不爭位置，只要羅智強在連署送出前主動辭職，我承諾不參加大安區立委補選！」

最後苗博雅直言，「有多少人想站出來罷免羅智強，不是苗博雅或簡舒培決定的，而是羅智強自己的作為決定的。如果羅智強願意周處除三害，大安就不需要我來替善良百姓撐腰。也許羅智強不相信，這世上有人不是為了位置，而是為了這塊土地在付出。但這樣的善良存在著，也不怕任何質疑與攻擊。」

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