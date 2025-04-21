為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    昔被小微嗆跳樑小丑！ 中配陳彩虹手搖飲「大千金」頂讓：棄商從政

    中配陳彩虹在台北車站附近開設手搖飲「大千金」，20日卻發布頂讓消息。（擷取自陳彩虹臉書粉專）

    中配陳彩虹在台北車站附近開設手搖飲「大千金」，20日卻發布頂讓消息。（擷取自陳彩虹臉書粉專）

    2025/04/21 17:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶「陳彩虹」在台灣開設手搖飲店「大千金」，言行常具爭議，經常在社群媒體與網友交鋒，也曾因拍片配合統戰宣傳而遭移民署約談。昨（20）日，她突然在臉書發文宣布頂讓手搖飲店，聲稱「遭人眼紅，好生意被毀」，並放話「闆娘鐵心棄商從政」。

    陳彩虹日前透過分身帳號「陳小語」在臉書發文表示，中配亞亞、恩綺與小微都已獲國台辦妥善安置，「吃好、喝好、睡好、玩好，不必再為三餐發愁而拋頭露面拍影片賺錢。她還怒嗆外界，「那些心術不正的人，不要再說我是間諜特務，不然我怎麼知道這些？台辦有公告你們自己選擇不看！」

    但她這番發言隨即被當事人打臉，陳彩虹曬出與亞亞、小微的微信對話，亞亞委婉澄清「這是國家層面的事，國家有國家的考量」，並表示「做好老闆姓，我們做好自己不怨天尤人就行。」陳彩虹則回應，「不知道你們還沒被安置，很抱歉。」小微則是直接開嗆陳彩虹，「這段話捏造就是不對，麻煩你不會說話就閉嘴！跳樑小丑！」。隨後，陳彩虹刪除相關貼文。

    其實，陳彩虹18日就在分身帳號透露欲頂讓店面的消息，表示想要制定主動介入懲處有關霸凌的法律法規，「實在不行，我棄商從政，自己到立法院制定，拜託大家支持推一把，讓彩虹成為台灣第一個陸配立法委員。」20日晚間她再度發文稱，因飲料店被政治化、金店面遭人眼紅且好生意被毀，「闆娘鐵心棄商從政，台北車站大千金飲茶轉讓」。

    陳彩虹表示，她的飲料店位於台北車站懷寧街，創業成本高達數百萬，如今僅以70萬元含全套設備頂讓，並強調這是自己創業當老闆，實現夢想的好機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播