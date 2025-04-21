昔被小微嗆跳樑小丑！ 中配陳彩虹手搖飲「大千金」頂讓：棄商從政

中配陳彩虹在台北車站附近開設手搖飲「大千金」，20日卻發布頂讓消息。（擷取自陳彩虹臉書粉專）

2025/04/21 17:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶「陳彩虹」在台灣開設手搖飲店「大千金」，言行常具爭議，經常在社群媒體與網友交鋒，也曾因拍片配合統戰宣傳而遭移民署約談。昨（20）日，她突然在臉書發文宣布頂讓手搖飲店，聲稱「遭人眼紅，好生意被毀」，並放話「闆娘鐵心棄商從政」。

陳彩虹日前透過分身帳號「陳小語」在臉書發文表示，中配亞亞、恩綺與小微都已獲國台辦妥善安置，「吃好、喝好、睡好、玩好，不必再為三餐發愁而拋頭露面拍影片賺錢。她還怒嗆外界，「那些心術不正的人，不要再說我是間諜特務，不然我怎麼知道這些？台辦有公告你們自己選擇不看！」

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但她這番發言隨即被當事人打臉，陳彩虹曬出與亞亞、小微的微信對話，亞亞委婉澄清「這是國家層面的事，國家有國家的考量」，並表示「做好老闆姓，我們做好自己不怨天尤人就行。」陳彩虹則回應，「不知道你們還沒被安置，很抱歉。」小微則是直接開嗆陳彩虹，「這段話捏造就是不對，麻煩你不會說話就閉嘴！跳樑小丑！」。隨後，陳彩虹刪除相關貼文。

其實，陳彩虹18日就在分身帳號透露欲頂讓店面的消息，表示想要制定主動介入懲處有關霸凌的法律法規，「實在不行，我棄商從政，自己到立法院制定，拜託大家支持推一把，讓彩虹成為台灣第一個陸配立法委員。」20日晚間她再度發文稱，因飲料店被政治化、金店面遭人眼紅且好生意被毀，「闆娘鐵心棄商從政，台北車站大千金飲茶轉讓」。

陳彩虹表示，她的飲料店位於台北車站懷寧街，創業成本高達數百萬，如今僅以70萬元含全套設備頂讓，並強調這是自己創業當老闆，實現夢想的好機會。

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