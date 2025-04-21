罷免傅崐萁即將達標 張美慧：受刑人響應連署要20份

民進黨縣議員張美慧今天貼出一張來自監獄內受刑人信件，表示設籍花蓮的受刑人也要響應罷傅（翻攝張美慧臉書）

2025/04/21 16:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁即將達標，但罷團要衝刺到25000份安全份數，民進黨縣議員張美慧今天貼出一張來自監獄內受刑人信件，表示設籍花蓮的受刑人也要響應罷傅，需要20份空白連署書。張美慧說，憲法保障公民權，一起罷免不適格立委，服務處立刻以限時掛號郵資寄出空白連署書。

張美慧在臉書寫說，今天收到一位高雄受刑人的郵件，來信內容指出，同期設籍花蓮的「同學」，也希望能夠行使罷免權，為台灣盡一份心力，需要20份空白連署書，行使罷免權是人民的權利，受刑人也要行使罷免權，馬上寄出並內附微光花蓮回郵信封，希望趕在期限前盡快收到有效份數。

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信件內容寫道：「許多身陷囹圄高牆內的受刑人，也對現今時事深有同感也感同身受，實真心想為現今台灣善盡一份國民應盡之責，善用手上的罷免權....讓我們這些因一時錯誤而來深陷囹圄的同學，能有為台灣盡一份力的機會。」最後屬名：「大罷免、大成功」。

而罷免傅崐萁的罷團《微光花蓮》上次也有收到來自花蓮監獄受刑人的信件，同樣也是要索取空白連署書，《微光花蓮》當時在臉書上寫下：「受刑人，雖然犯法律的錯誤，也是台灣公民，只要在判決上沒有褫奪公權，都還是能參與連署！我們相信人都有犯錯走錯路的時候！因此，微光花蓮會寄出這一封十張空白連署書與鼓勵的信件，這是民主自由的台灣最美好的詮釋！這個時期一張連署書都是無比珍貴！但更珍貴的是：台灣享有民主自由！」

民進黨縣議員張美慧今天貼出一張來自監獄內受刑人信件，表示設籍花蓮的受刑人也要響應罷傅（翻攝張美慧臉書）

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