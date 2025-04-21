吳崢：聲援貪污嫌犯柯文哲、包庇偽造文書 藍白應組「破壞法治大聯盟」

民進黨發言人吳崢今在直播節目《午青LIVE》諷刺，藍白齊心踐踏民主法治，應該組成「破壞法治大聯盟」。 （圖擷取自YouTube）

2025/04/21 15:53

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨不滿檢調偵辦「幽靈連署」，上週連兩晚包圍北檢，並號召426上凱道，藍白明天還要辦「在野領袖峰會」；與此同時，高雄「雙罷劫」出現幽靈連署，負責人也坦承代簽。民進黨發言人吳崢今在直播節目《午青LIVE》諷刺，前有民眾黨帶小草衝北檢，試圖施壓司法、聲援貪污嫌疑犯柯文哲，今有國民黨包圍北檢包庇偽造文書，藍白齊心踐踏民主法治，應該組成「破壞法治大聯盟」。

吳崢指出，高雄雙罷劫領銜人朱磊受訪宣稱，「罷免制度從一開始設計的時候，就是要你抄名單」、「黨，安排黨員抄黨員名單，有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，還叫黨嗎？這個黨解散算了」，這樣毫無法治觀念的大實話、大坦白、大自首言論，就是違法的最佳證詞；對比國民黨其他政治人物，朱磊這段談話相對「誠實」，若一個政黨要靠抄名單而獲取人民支持，的確這個政黨可以解散算了。

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吳崢批評，公民團體連署都沒有大問題，就只有國民黨連署一堆爭議，還誣指、抹黑司法，連藍白呼喊的口號都是抄民進黨、抄社會運動，結果國民黨主席朱立倫親自號召到北檢抗爭只有少數人到場，何以至此？因為國民黨只看到政治抗議的形式，卻沒有看到核心，對比過去的美麗島事件、太陽花學運等群眾運動，遭逮捕的人皆能大方坦承自身主張，而不是滿嘴政治迫害、司法不公，說不出任何道理。

吳崢進一步說，除了有領銜人承認抄名冊外，高雄雙罷劫負責人徐尚賢也坦承罷免提議名冊上的簽名「均非提議人所親簽，而是他或罷免志工所為」，國民黨的謊言顯然不攻自破。不僅如此，立委許智傑也直指，黨員名冊掌握在國民黨高雄市黨部手中，主事者或許另有其人；立委黃捷更質疑，全國各地的組織犯罪，可能與國民黨主席朱立倫都有若干關係。

此外，對於國民黨立委翁曉玲發文指控中選會陰險、設陷阱陷害年輕人，吳崢駁斥，翁曉玲根本就是「裝糊塗大師」，當初立法三讀修訂通過的《選罷法》第98-2條的是國民黨，把年輕人、老人家找來當領銜人，也是國民黨，若真有設陷阱、把人推入陷阱，顯然都是國民黨自己。

最後，吳崢批評，檢視過去一年多，國民黨、民眾黨沆瀣一氣共推國會違憲擴權法案；又有民眾黨帶小草至北檢抗議，企圖政治施壓司法，聲援貪污嫌疑犯柯文哲，國民黨也有樣學樣，帶頭包圍北檢，包庇偽造文書，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治如出一轍，應該組成「破壞法治大聯盟」，呼籲國民黨不要再逃避了，學學朱磊把自己的想法「說出來」。

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