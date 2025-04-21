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    查幽靈連署盧秀燕批「打壓民主」 林德宇、曾威反批盧政治干擾司法

    檢調查幽靈連署盧秀燕重批「打壓民主」，中市議員林德宇（左）批依法究辦，盧秀燕卻政治干擾司法。（記者蘇孟娟攝）

    檢調查幽靈連署盧秀燕重批「打壓民主」，中市議員林德宇（左）批依法究辦，盧秀燕卻政治干擾司法。（記者蘇孟娟攝）

    2025/04/21 15:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕新北檢偵辦幽靈連署案多人遭聲押禁見，台中市長盧秀燕重批國家濫用司法「打壓民主」，台中市議員林德宇、曾威今在議會民政業務質詢時痛斥，針對顯而易見有組織性的偽造文書，依法究辦不是打壓民主，是還民主的公道，盧秀燕卻指導司法機關能不能辦，「政治干擾司法嗎」。

    林德宇指出，大罷免一階或二階連署查核，戶政事務所根據連署人名冊逐筆去清查身分證字號、出生年月日、戶籍地址是否正確，若是連署前死亡是顯而易見的問題，戶政機關能輕易查出，不涉及最後一欄的簽名辨別真偽，若有人刻意干擾罷免的公正性，有組織性地做連署前死亡的幽靈連署，把名冊送交選委會，再由選委會將名冊資料交付給戶政事務所查詢，企圖干擾滋擾增加戶政的業務量，更糟蹋公務員。

    林德宇說，針對有組織性的違造文書、顯而易見的死亡連署本來就應清查誰在背後操刀、誰刻意做組織性的偽造文書，這些難道不需要被揪出來嗎，甚至是檢調機關已經掌握到有集團性、組織性地針對特定的名冊做死亡連署操作依法究辦，但盧秀燕卻稱「涉及不實連署的人被聲押，是打壓民主」，難道要對此視而不見，市長怎能指導司法機關辦案，「政治干擾司法」。

    林德宇強調，依法查辦死亡連署有組織的偽造文不是打壓民主，是真正還民主公道，盧秀燕的說法根本完全不顧公務員的尊嚴與辛勞。

    他要求民政局長應局長吳世瑋應站在戶政事務所同仁的角度發聲，拒絕有組織性偽造文書；民政局長吳世瑋表示，針對死亡連署部分高檢署已請各地地檢署去查，他只能請同仁依法辦理。

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