林右昌桃園閉門會議引藍綠議員衝突 國民黨團挺詹江村告許家睿

桃園市議會國民黨團21日召開聲援記者會，力挺詹江村對許家睿提出傷害、強制告訴。（國民黨團提供）

2025/04/21 15:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨秘書長林右昌本月8日到桃園市議會民進黨團召開閉門會議，離去之際，發生國民黨議員詹江村、民進黨議員許家睿推擠衝突，國民黨團今（21）日召開記者會表達嚴厲譴責，力挺詹江村對許家睿提出傷害、強制告訴；許家睿回應，當天並沒有互相毆打的情形，因走廊比較狹窄，論理過程有碰撞，且事隔兩週才說要提告，他質疑國民黨此舉是為反罷免。

出席記者會的國民黨團市議員相當踴躍，除了詹江村，包括總召林政賢、副召集人舒翠玲、陳美梅、執行長徐其萬及凌濤、簡志偉、梁為超、徐玉樹、吳進昌、李柏坊、陳韋曄、朱珍瑤、錢龍、張碩芳、楊朝偉、劉熒隆，同聲譴責民進黨桃園市議員暴力行為，全力支持詹提告。

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林政賢表示，林右昌到民進黨團召開閉門會議，離去之際，詹高聲質疑林是否為了大罷免，民進黨議員為了不讓詹靠近林右昌，竟群起推擠，甚至出現暴力攻擊行為，造成詹肩胛骨、骨膜嚴重損傷，黨團全力聲援詹江村，譴責民進黨在議會公然施行暴力。

詹江村表示，林右昌到民進黨團辦公室召開閉門會議，事後出手阻擋並拒絕媒體採訪，到底是什麼事情如此見不得人，他質疑，就在全民關心關稅對台灣傷害之際，林右昌來民進黨團卻是因大罷免，當林右昌離開經過國民黨團時，為了桃園百工百業面臨的關稅問題，他質問「秘書長你來關心大罷免嗎？」未料卻被許家睿阻擋，甚至演變成攻擊，對他架拐子、捶肚子、折手臂等，造成他舊疾復發，導致肩胛骨、骨膜嚴重損傷，他將對許家睿提告傷害及強制罪。

對此，許家睿還原當天現場說，當天是市長張善政施政報告，民進黨多位議員到場聆聽，包含詹江村等多位國民黨議員都沒在場，因討論的議題是美國關稅問題，林右昌前來聆聽黨公職的意見，離開之際詹卻突然出現，並質疑林是為大罷免而來，他隨即反問詹「市長施政報告時您不在場，怎麼會說我們不關心市政」，過程中詹先推了他兩下，他第一時間把手收回來，卻被截圖指控傷害，當天沒有拍到的是，詹曾舉手作勢要毆打他，他心生畏懼之下，當然要跟詹繼續理論。

許家睿強調，當天並沒有互相毆打的情形，只是走廊十分狹窄，互相論理時詹的情緒比較激動，互相有碰撞，僅此而已，且事隔2週才說要提告，他尊重詹提告的權力，更懷疑國民黨是因罷免案越演越烈，才要用此方式打壓特定議員，最大目的是為反罷免、阻礙公民團體繼續推動罷免，國民黨口口聲聲說要反惡霸，其實國民黨才是最大的惡霸。

民進黨桃園市議員許家睿表示，當天是詹江村先推了他兩下，他第一時間把手收回來，結果就被截圖指控傷害，當天沒有拍到的是，詹曾舉手作勢要毆打他。（記者鄭淑婷翻攝）

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