李坤城質疑發言涉隔空串供、自打臉 王威元、黃志雄反擊

國民黨新北市黨部主委黃志雄等人試圖跟罷免領銜人宋建樑「溝通」，希望他能去領表一事，立委李坤城表示，「這不就證實了國民黨和三重罷團的關係密切，才可以要求領銜人去領件，打臉自己之前撇清和罷團沒關係」。（資料照）

2025/04/21 15:36

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免立委李坤城團體原本規劃18日前往中選會領取二階連署人名冊格式，但指受到檢調搜索約談影響故暫緩；三重區黨部主委王威元表示先前罷團有19人被檢調約談、市黨部主委黃志雄則說與領銜人宋建樑等人溝通中；李坤城質疑，相關說法涉及「隔空串供」、自打臉過往撇清和罷團沒關係；王、黃兩人個別回應，「現在法律是民進黨說了算？」「從未跟發起罷免綠委的民團切割」。

罷團「三月圍城」遲未赴中央選舉委員會領取二階連署人名冊格式，讓協助連署工作的藍營黨部相當焦慮，王威元昨透露，為調查幽靈連署案，檢調帶走罷團19人，9人交保、10人無保請回，領銜人宋建樑、區黨部執行長羅大宇聯繫不上，罷團成員可能被嚇到「團滅」；市黨部主委黃志雄今表示，與宋建樑等人溝通中。

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李坤城說，正值羅大宇被交保、檢方提出抗告的期間，王威元透過媒體說出三重罷團有19人被帶走等偵查中的資料，「是不是在隔空串供？讓還在交保中的人知道偵查中的訊息，甚至要跟羅大宇聯絡，難道沒有涉及串供嗎？」

此外，黃志雄說罷免會持續推進，和宋建樑等人溝通中，「不就證實國民黨和三重罷團關係密切，才可要求領銜人去領件，打臉自己之前撇清和罷團沒關係。」

王威元表示，自己與李坤城曾一起舉辦活動、競選市議員，互有對方的聯繫方式，按照李坤城的邏輯，兩人曾經接觸過也認識，李是否可以撇清自己跟罷團無關？現在法律是民進黨說了算，如果這樣叫隔空串供，基於害怕被抓，以後也不敢接受媒體訪問了。

黃志雄指出，從未跟發起罷免綠委的民團切割、撇清關係，民團與國民黨方向、目標一致，都是希望反制綠營惡罷，下架「綠共」及不適任的綠委，不能眼睜睜看著綠營幫助側翼團體發動罷免，藍營卻讓民團孤軍奮戰，因此從旁協助連署作業。

黃志雄認為，黨務工作向來分層負責，他不認識「三月圍城」成員宋建樑，得知宋在推動罷免三重綠委，故由三重區黨部對口聯繫，了解是否有需要協助的地方。面對司法打壓、小案大辦、辦藍不辦綠，被約談、交保等相關人士難免會有壓力，希望這些人能夠「挺住」，藍營會持續作罷團的後盾。

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