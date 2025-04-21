望安鄉長復職交接 許賢德重掌望安鄉政

望安鄉公所舉行鄉長復職交接典禮，由代理鄉長洪棟霖（左）交接印信給許賢德。（民眾提供）

2025/04/21 15:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因涉及人事收賄案，並於望安鄉公所舉辦敦親睦鄰活動過程中，持內容不實的單據請款，遭檢方依貪污治罪條例提起公訴的望安鄉長許賢德，今（21）日復職，並與代理鄉長洪棟霖完成印信交接，重新接掌鄉政。

由於許賢德涉貪瀆案，澎湖地方法院判決280萬元交保，接受電子腳鐐及居家讀取器科技設備監控8月，限制住居在澎湖縣望安鄉東安村自宅，且限制出境、出海8月（除到法院開庭以外），接受電子腳鐐及居家讀取器之科技設備監控8月，於每日18時至20時，在住家門牌號碼前，持用個案手機拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向澎湖地方法院報到8月，復禁止與案情相關證人接觸。

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依照地方自治條例第78條規定，鄉長停止職務，依貪污治罪條例或依刑事訴訟程序被羈押或通緝者。如經改判無罪時，停止職務之人員，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職，因此許賢德得申請復職，等待一審判決結果。

望安鄉長是澎湖代理鄉長最多鄉長，從許賢德之父、國民黨籍前鄉長許龍富，被控2009年第16屆鄉長選舉賄選，法院判決有期徒刑2年8月、褫奪公權5年定讞。補選當選的前鄉長葉忠入，也因望安鄉公所標售抵稅地圖利弊案涉貪，圖利不法利益6億多元，最高法院2016年6月判刑12年、禠奪公權8年定讞，期間都曾出現代理鄉長。

許賢德涉貪遭提起公訴，申請復職重掌鄉政。（民眾提供）

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