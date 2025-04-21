國民黨團：政院要求各單位緩送解凍案報告為大惡罷加溫

立法院國民黨團今日召開記者會指出，總統府公布今年度中央政府總預算至今已經第30天，卻沒有任何部會將預算解凍案送至立法院。根據網路爆料，行政院長卓榮泰下令要求行政部門緩送解凍案報告，目的為替大惡罷加溫。（記者陳逸寬攝）

2025/04/21 14:49

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開記者會指出，總統府公布今年度中央政府總預算至今已經第30天，卻沒有任何部會將預算解凍案送至立法院。根據網路爆料，行政院長卓榮泰下令要求行政部門緩送解凍案報告，目的為替大惡罷加溫。此外，檢調如火如荼在全國各地搜索、傳喚、聲押罷免綠委領銜人，意圖製造寒蟬效益，扼殺反對聲音。

國民黨團書記長王鴻薇表示，今年度中央政府總預算已經在3月21日由總統府公告，民進黨還繼續造謠，聲稱藍白在野黨聯手凍刪預算，讓行政部門有許多業務無法推動。但到目前為止，行政院完全沒有送出一件解凍案到立法院。此外，最近國人都看到，全國各地司法、檢察系統，針對罷免民進黨立委連署，辦的鋪天蓋地，直接搜索、聲押領銜人。同時間，民進黨立委繼續造謠，民進黨側翼同步在洗地。

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王鴻薇質疑，當年高雄地檢署檢察官，偵辦罷免前高雄市長韓國瑜時，有1348份不合格，其中95份是死亡連署案，最後均不起訴處分；更惡劣的是，承辦檢察官完全沒有傳喚、聲押任何人。這難道不是辦藍不辦綠嗎？另外，2024總統大選，當時擬參選人郭台銘是無黨籍，必須透過公民連署取得參選資格，當時出現5271位死人連署，中選會有提出告發，但北檢說沒有假冒死者，全數簽結。換句話說，只要對民進黨有利，檢察系統就不會偵辦。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨不送解凍案到立法院，就是要繼續造謠的陽謀，令人感到悲哀的是，民進黨拿全體人民當人質，只是為了要鼓動大罷免。就像是不斷拿總預算被凍刪造謠，沒有衛生紙、請不起手語老師、出國獎學金補助沒了、長照做不下去等等，謠言千百樣、一一被拆穿，人民才恍然大悟，賴政府拿到的預算是史上最高，90%部會的預算都是大幅增加。

羅智強指出，當發不出獎金、津貼的謠言被拆穿後，民進黨只剩一個謠言遮羞布「解凍案」，他接到來自不同訊息管道都指出，行政院下令各部會不要送解凍案。羅智強歡迎卓榮泰來打臉，民進黨政府拖了一個月解凍案，為的就是方便下鄉造謠。羅智強說，當他質詢考試院、海委會何時送解凍案？考試院支吾其詞，海委會官員愣在原地20秒答不出來。

羅智強表示，公務員在職位上兢兢業業為國家著想，但執政黑手只想著大罷免，綁架全民當人質，每天哭窮賣慘、鬼哭神號、何其荒謬，就是故意不願送出解凍案。

羅智強表示，檢調辦藍不辦綠，辦在野不辦執政，罷韓、郭台銘選總統的死亡連署、瑕疵連署都不起訴，連外送員都感到恐怖。羅智強強調，今天封監督者的口，明天割台灣人民喉，這就是獨裁者的定律，賴總統、民進黨正在走同樣套路。羅智強呼籲不忍台灣被踐踏的國人，請在4月26日站出來，一起上凱道發出怒吼。

國民黨教育文化委員會召委葛如鈞也呼籲，民進黨召委包括張宏陸、沈柏洋、蔡易餘、賴惠員、林宜瑾、莊瑞雄、劉建國、許智傑，請不要再操縱民意、欺騙國人哭窮賣慘，盡速排入行政部門解凍案。立委本於職責，監督政府預算編列和使用，請民進黨政府不要再哭窮賣慘，盡速送出預算解凍案到立法院審議。

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