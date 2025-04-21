南投All罷馬、去游除垢 獲台派公嬤再支援LED宣傳車

「All罷馬」罷團獲台派人士贊助的LED宣傳車，將持續宣傳到收件截止日。（「All罷馬」罷團提供）

2025/04/21 14:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕

全國罷免二階連署進入最後階段，投一罷免馬文君、投二罷免游顥團體，進度近7成和破7成，19日起志工數量增加，而獲台派課金公嬤贊助的LED宣傳車，將延長到5月初的收件截止日，因此儘管收到多張不同立場民眾寄回撕毀、寫上話等謾罵字句，志工仍信心大增，本週起會有更多志工投入巷戰。

投一罷免立委馬文君「All罷馬」團體和投二罷免游顥的「去游除垢」團體，以及投入協助罷免的「南投公民會社」和民進黨議員，罷馬體收到的二階連署書，到20日統計為1萬3000件，而罷游團體則在18日公布收件1萬5000件，罷馬進度已接近7成，而罷游在3天前進度破7成。

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本週起進入連署收件的最後2週，雖然罷馬和罷游團體這幾天仍收到多張遭撕毀、塗鴉寫上髒話和謾罵字句，或是將罷免名字改為賴清德，但因罷馬和罷游團體獲奧援，志工數增加，擺攤遭鬧場情況減少，罷游團體志工還遇到在打烊店家門口擺攤，店家回店裡打門口的燈點亮，帥氣地說：「開燈給你們用！」，讓志工大感溫暖。

罷馬團體在清明連假的宣傳車在草屯鎮遭民眾阻擋，恫嚇不准再開，有台派民眾透過數位創作網紅許美華的引介，前兩週贊助投一選區LED宣傳車，宣傳期原到昨日為止，經罷馬志工向許美華請求，贊助的科技業人士「賴桑」，同意再贊助兩個禮拜的LED宣傳車，讓罷團大為振奮。

「去游除垢」團體近日擺攤志工人數增加。（「去游除垢」罷團提供）

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