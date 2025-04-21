國安會未請假也未派員報告 司委會6比5通過譴責吳釗燮

立委黃國昌於立法院司法及法制委員會質詢。（記者陳逸寬攝）

2025/04/21 14:22

〔記者張文川／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天針對「軍事審判專庭之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，邀請司法院、法務部、國安會等官員列席並備詢，國安會未派員到場，召委吳宗憲表示國安會沒有任何人來找他請假，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇認為藐視國會，臨時提案譴責秘長吳釗燮，司委會表決6票比5票通過譴責案。

司委會今天舉行「共諜滲透進行檢討」專題報告，吳釗燮卻沒請假也未到，黃國昌質詢時批評吳釗燮耍官威，要求召委吳宗憲比照前立委段宜康提案譴責不到會的國安會秘書長的前例，提案譴責吳釗燮。

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吳宗憲表示，沒有收到國安會任何人來找他請假，而開會通知上並未指名一定要吳釗燮來，只寫「國安會」，已給國安指派人選到場的空間，沒想到國安會竟置之不理，根本不派人來。

黃國昌質詢指出，吳釗燮的親信涉及共諜洩密案，堪稱目前層級最高、態樣最嚴重的共諜案，司法委員會此時安排如此重要的報告，國安會卻未經主席同意，沒有半個人到場，不知吳釗燮是尷尬還是心虛不敢來，使國安會依法受立院監督的規定形同具文。

黃國昌、國民黨立委林倩綺、王鴻薇，於11時30分許提出臨時提案指出，今日司委會邀請國安會列席並備質詢，但國安會未經主席准假，未派員到會列席，因我國近期接連爆出共諜案，執政黨府院黨皆淪陷，從2017年5月出任總統府秘書長、2018年2月擔任外交部部長，直至現在擔任國安會秘書長，共諜皆隨侍左右，甚至總統侍衛室也淪陷，可說敵人就在本能寺，未料吳釗燮今竟未列席，如此心虛且藐視國會的情形，令人瞠目結舌也不齒。

提案指出，國家安全會議組織法第8條規定，國安會及其所屬國安局應受立法院之監督，司委會依法監督國安會自無爭議，國安會未經委員會輪值召委同意，拒絕到會接受質詢監督，藐視本會，應予譴責。

最終司委會最終舉手表決，藍白委員以6票勝於綠營5票，通過此項提案。

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