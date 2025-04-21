何仁傑共諜案本週完成政風調查 林佳龍：「一等諮議」應接受特殊查核

外交部長林佳龍出席立法院外交及國防委員會備詢。（記者陳逸寬攝）

2025/04/21 14:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，引起朝野立委對機要安全查核與特殊查核的關切。外交部長林佳龍今日答詢表示，他認為「一等諮議」應該要接受特殊查核。

立法院外交及國防委員會今（21）日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。

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林佳龍表示，外交人員除了經過國家考試，在派外時都會接受進一步安全查核，這波涉及的幕僚人員、機要約聘任用，也必須建立更完整制度，並加以落實，外交部有藉由已發生事件積極檢討，希望在制度面做完整規範。

針對何仁傑共諜案的政風調查進度，政風處公使韓健豪表示，政風處在4月12日接到部長室指示後，就開始啟動調查，調查已接近告一段落，現在正在做資料整理，希望在這週完成調查。林佳龍也說明，何仁傑曾經有接受查核過，但是在很久以前。

國民黨立委王鴻薇質詢時轉述調查局說法稱，何仁傑任職國安會時曾接受過一次特殊查核，但後續調任總統府、外交部，都沒有再接受查核，詢問林佳龍是否有違法問題？對此，林佳龍表示，這涉及依法行政的部分，但他認為，何仁傑是「重返」外交部，應該要接受查核。

至於何仁傑當時擔任的「一等諮議」是否應該接受特殊查核？林佳龍說，需要做特殊查核與否，由主管機關根據相關人員業務是否涉及機密性決定，但他認為「應該要送特殊查核」。

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