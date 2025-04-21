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    試乘捷運三鶯線列車感動不已 蘇巧慧：感謝中央地方全力促成

    蘇巧慧（左2）試乘捷運三鶯線列車，對於看見窗外風景感動不已。（記者陳奕劭攝）

    蘇巧慧（左2）試乘捷運三鶯線列車，對於看見窗外風景感動不已。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/21 13:44

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北捷運三峽鶯歌線正進入動態整合測試，目前工程進度85．51％，預計今年底完工，出站直達新北市美術館。立委蘇巧慧今天（21日）也試乘捷運三鶯線列車，並看著窗外風景感動不已，她感謝中央政府前瞻基礎建設大力補助促成三鶯線，也感謝市長侯友宜與新北捷運工程局全力以赴。

    蘇巧慧表示，她與立委吳琪銘爭取的捷運三鶯線全長14．29公里、工程總經費502億元，今天舉行試車典禮，在緩緩前進的車廂中，看著窗外熟悉的風景，心中真的非常感動。感謝時任行政院長林全與總統賴清德大力支持，將三鶯線納入中央前瞻基礎建設，並大力補助，就此打通鶯歌、三峽到土城頂埔的交通動脈。

    除了感謝中央全力幫忙，她指出，也感謝侯友宜領導的捷運局與市府團隊，在施工過程中全力以赴，一起解決各種困難。今天是一個里程碑，相信中央地方會一起努力合作，讓三鶯線盡快如期如質完工。

    蘇巧慧說，三鶯大橋陸續完成改建，新設鳳鳴車站，鶯歌車站也剛翻新不久，新增堤外便道打通新莊到鶯歌的交通，捷運三鶯線未來銜接桃園捷運路網，串連新北與桃園，讓地方民眾通勤更便利。

    立委蘇巧慧（右3）試乘捷運三鶯線列車，在鶯歌站與市長侯友宜（右2）交談。（記者陳奕劭攝）

    立委蘇巧慧（右3）試乘捷運三鶯線列車，在鶯歌站與市長侯友宜（右2）交談。（記者陳奕劭攝）

    立委蘇巧慧（左3）試乘捷運三鶯線列車，感謝中央政府前瞻基礎建設大力補助促成三鶯線，也感謝市長侯友宜（右3）與新北捷運工程局全力以赴。（立委蘇巧慧提供）

    立委蘇巧慧（左3）試乘捷運三鶯線列車，感謝中央政府前瞻基礎建設大力補助促成三鶯線，也感謝市長侯友宜（右3）與新北捷運工程局全力以赴。（立委蘇巧慧提供）

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