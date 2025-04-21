台中市人口增加卻遲未分里 市議員批市府是政治考量

民政局長吳世瑋表示，分里有人同意有人不同意，會努力溝通。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/21 13:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口已達285萬人，北屯區31萬人，其中廍子里更達28272人，民進黨市議員謝家宜及張芬郁今天在市議會痛批，盧秀燕上任至今完全未進行分里，造成里長重大負擔，民政局只會說溝通，但愈來愈消極，根本是政治考量，想要丟給下一任市長來處理；國民黨市議員沈佑蓮則說台中市人口愈來愈多，尤其北屯區人口更是激增，要求趕快分里，否則也可分鄰。

民政局長吳世瑋表示，因為有人主張分里，有人反對，所以至今分里沒有進度，但會努力溝通，至於分鄰可以試著進行。

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民進黨市議員謝家宜指出，民政局在2022年時表示2023年執行分里計畫；2023年說要溝通後再做整體規劃，強調會積極進行；2024年僅溝通了5區6里，但是今年完全沒有進度，民政局愈來愈消極，根本是故意延宕分里計畫。

謝家宜強調，高雄市、新北市，都在今年積極提出分里計畫，並訂定時間表積極進行，力求今年底前公告，但台中市卻態度消極，盧市長上任已6年，里鄰調整方案還不見蹤影，民政局的溝通根本只是拖延時間。

謝家宜也指出，2016年的時候台中曾進行過鄰編制整併，改善鄰長工作量勞逸不均狀況，目前進度如何?民政局應積極作為。

民進黨議員張芬郁要求民政局長明確宣示今年是否辦理分里分鄰；吳世瑋表示，會努力溝通，她批民政局一再強調「有在溝通」，不禁讓人質疑，台中市的分里作業是否因「選舉因素」而做的政治考量，以至於一再拖延。

她強調，有不少有志青年準備投入基層選舉，但還在等待市府公布分里分鄰的結果，呼籲市府應趕快公開說明分里作業的最新進度；而且傳出隨著台中市東區南區跟北屯區會有市議員席次增減，要求吳世瑋說明；對此吳世瑋表示，需等到2026年5月底才能確認。

國民黨議員沈佑蓮則表示北屯區已達31萬人，人口數是全市第一，里長負擔重，要求民政局要趕快處理分里，否則就展開分鄰。

多位民進黨市議員批分里遲未進行根本就是政治考量。（記者蘇金鳳攝）

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