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    藍營高市議員鄭安秝民政質詢卻問「主計處長」議事主席提醒「不在」

    國民黨高市議員鄭安秝在民政部門質詢要求主計處長答詢，現場一陣尷尬。（翻攝臉書）

    國民黨高市議員鄭安秝在民政部門質詢要求主計處長答詢，現場一陣尷尬。（翻攝臉書）

    2025/04/21 13:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員鄭安秝今在民政部門質詢時，先批評民政局長竟不知鳳山小型工程流標？要求法制局長針對消保案件回答可不可以裁罰？最後突要求「主計處長」答詢為何索資都不給？現場頓時一陣尷尬，議事主席陳明澤委婉提醒「沒有在」。

    鄭安秝今開場先問民政局長是否知道鳳山小型工程流標，民政局長閻青智答詢說明多數小型工程由區公所執行、他不太了解；鄭安秝認為民政局長人在鳳山卻不知鳳山的事，請他離開議場。

    接著她鎖定消保議題，詢問法制局長依其專業，對消費者保護案件是否有裁罰權限？並限定局長只能回答可以或不可以!法制局長王世芳強調，必須看相關罰則；鄭安秝再問行國處長對於消保案件沒啟動裁罰、是否跟裁量權有關？行國處長張硯卿答詢說跟裁量權無關，要看案件是否符合裁罰。

    鄭安秝再抱怨官員不看清題目，聯絡員互踢皮球，要求遇到問題要給正面答覆，不要每次問東答西。

    她最後提到市府官網積極推動電子化，但她索資都沒回覆，感覺非常不積極，質問主計處長在忙什麼？要求主計處長答詢。

    因為今天是民政部門業務報告與質詢，沒有主計處，鄭安秝的問題讓全場有點尷尬，沒人可以回答；主持議事的資深議員陳明澤見狀，頓了幾秒鐘後透過麥克風小聲提醒「沒有在」。

    國民黨高市議員鄭安秝逼問法制局長王世芳，針對消費者保護案件、可不可以裁罰，限定只能回答可以或不可以，讓王世芳很為難。（翻攝官網）

    國民黨高市議員鄭安秝逼問法制局長王世芳，針對消費者保護案件、可不可以裁罰，限定只能回答可以或不可以，讓王世芳很為難。（翻攝官網）

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