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    首頁　>　政治

    蔣萬安提倒閣 張麗善：行政院長換人比較快

    針對台北市長蔣萬安提出倒閣，雲林縣長張麗善說，要審慎評估是否付出更多代價或更大社會成本。（記者黃淑莉攝）

    針對台北市長蔣萬安提出倒閣，雲林縣長張麗善說，要審慎評估是否付出更多代價或更大社會成本。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/21 13:09

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕台北市長蔣萬安上週提出倒閣引起議論，國民黨籍雲林縣長張麗善今（21）日受訪指出，倒閣是對執政團隊不信任，但可能要付出更多代價及社會成本，換行政院長比較快，希望賴清德總統能聽到民眾心聲。

    張麗善表示，目前行政院、立法院無法溝通、協調，行政院為煽動合惡性大罷免，許多解凍案也不提出，造成內政混亂、民怨四起，更對台灣整體經濟、民生都無法解決，倒閣是對於目前政治混亂局勢所討論的議題，也是眾多選項中的一項，但這個選項是否會造成社會成本增加、社會再次陷入動盪，這必須要審慎評估。

    目前訴求是惡性大罷免能夠儘快畫下休止符，在面對國際情勢之下，如何安內，讓經濟產發展穩定，安定民生，這是執政者當務之急應該思考，在野黨也要負起監督責任。

    張麗善強調，推動倒閣最主要目的是對執政團隊不信任、內政執行效率不彰及惡性大罷免造成民怨四起，行政院長換人比較快，希望總統能聽到民眾心聲，在國際情勢緊張對台灣不利情況下，應該要先安內再攘外，執政者不要當家鬧事。

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