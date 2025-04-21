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    首頁　>　政治

    新北師上課稱「大罷免是在搞獨裁」 陳乃瑜籲教育者應秉持中立

    陳乃瑜強調，教育者應秉持中立，在課堂上正反陳述，而非以自己的政治理念灌輸學生錯誤觀念，如需討論政治議題或是社會時事，應尊重多元觀點，讓正反意見如實呈現，促進學生思辨能力。 （陳乃瑜提供）

    陳乃瑜強調，教育者應秉持中立，在課堂上正反陳述，而非以自己的政治理念灌輸學生錯誤觀念，如需討論政治議題或是社會時事，應尊重多元觀點，讓正反意見如實呈現，促進學生思辨能力。 （陳乃瑜提供）

    2025/04/21 13:02

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市學校一名老師上課時，向學生聲稱民進黨進行大罷免運動是獨裁，如果總統與立法院是同一黨，會變成獨裁體制。對此，新北市議員陳乃瑜指出，這名老師以個人意識形態傳授錯誤觀念，公務員與老師應保持中立原則，正反意見應如實呈現，促進學生思辨能力。

    陳乃瑜近日接獲家長投訴，有老師向學生宣稱，大罷免是民進黨搞獨裁，如果總統和立法院多數是同一黨，會變成獨裁專制，孩子舉手發問「老師，你是說像十年前太陽花那樣嗎？」卻遭到責難；陳乃瑜表示，選舉罷免是人民的權利，行使罷免權是合法合憲，然而這位老師不只扭曲罷免權的民主意涵，甚至曲解政治學「一致性政府」和「分立性政府」，以個人的意識形態傳授錯誤觀念，違反傳道授業解惑的本份。

    她指出，《教育基本法》第六條明定：「學校不得為特定政治團體或宗教信仰從事宣傳」，教育者應秉持中立，在課堂上正反陳述，而非以自己的政治理念灌輸學生錯誤觀念；政治時事不是不能談，但不應單向對學生表達特定價值，或是主觀評價特定政治人物，如需討論政治議題或是社會時事，應尊重多元觀點，讓正反意見如實呈現，促進學生思辨能力。

    陳乃瑜呼籲，不論公務員和教師意識形態為何，們應該保持中立原則，別成為反民主、反智又法盲的幫兇之一。

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