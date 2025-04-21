朱立倫號召4/26上凱道 謝國樑：會參加

國民黨主席朱立倫日前喊話，要民眾4月26日上凱道，基隆市長謝國樑21日表示，他會參加。（記者俞肇福攝）

2025/04/21 12:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道，把民主還給台灣；國民黨基隆市長謝國樑今天（21日）受訪時指出，他會參加，也會號召支持這個理念的朋友，一起從基隆出發去參加。另外，謝呼籲，藍營應好好思考台北市長蔣萬安提出的倒閣想法。

朱立倫明天（22日）將與民眾黨主席黃國昌會商，討論美國關稅政策與國內政治局勢。朱立倫表示，國民黨的目標是團結社會上的大多數力量，共同努力把民主還給台灣。4月26日希望所有在意台灣民主、在意國家發展的民眾一起到凱道，要用行動告訴執政黨，謀一黨私利必遭人民唾棄。

請繼續往下閱讀...

謝國樑今天上午會勘新豐街設置交通號誌燈，接受媒體訪問時表示，他會參加4月26日凱道的活動，也會號召支持這個理念的朋友們，大家一起從基隆來出發去參加。

另外，針對蔣萬安拋出「倒閣」訴求，謝國樑說，他看到有更多的立法委員，感覺有響應這樣的理念。他從知道蔣有倒閣的理念，就說這個是值得值得思考的事情。

謝國樑表示，昨天蔣萬安又提到倒閣相關論述，他了解很多的立委，其實並不畏懼倒閣，如果到最後所有的國民黨立委，都必須因為大罷免而經歷一場選戰，然而卻沒有辦法進行全面性的選舉的話，希望大家可以跟著蔣萬安的訴求，好好來思考這個問題。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法