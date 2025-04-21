朱立倫稱「倒閣」劍指賴清德 吳思瑤：為連任黨主席慌了亂了

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/04/21 12:51

〔記者謝君臨／台北報導〕為挽救國民黨大罷免危機，台北市長蔣萬安拋出「倒閣」主張，國民黨主席朱立倫則稱「倒閣」是一個選項，主要是想讓總統賴清德下台。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤認為，蔣萬安拋出倒閣議題無比奇怪，難道想回來當立委？她也強調，「倒閣」和「罷免總統」是兩回事，朱立倫不要因領導無方影響連任主席，就慌了、亂了。

朱立倫號召民眾4月26日上凱道，指要讓賴清德聽見民眾的聲音。他昨更強調倒閣從來都是一個選項，國民黨不針對其他人，主要就是想讓賴清德下台。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤表示，倒閣這件事，在野黨要好好去思考，從國民黨內部說起，該議題由首都市長蔣萬安拋出，難道他不想當市長，想回來當立委？由首都市長拋出倒閣確實無比奇怪，現在國民黨團立場是否一致？黨中央既定方向為何？國民黨內部應當好好整合再說。

「朱立倫沒搞懂憲政機制設計。」吳思瑤批評，朱立倫領導無方，黨內意見無法有效整合，現在又無限上綱，扯倒閣不是要倒行政院長卓榮泰，而是賴總統。她強調，在憲政機制和憲政原理上，倒閣和罷免總統是兩件事，朱立倫不要因為領導無方影響連任黨主席，一再受黨內踏罰，在很多發言就慌了、亂了。

吳思瑤說，現在人民發動的大罷免已進入第二階段連署，在野黨若要強推倒閣，恐怕和公民意志做很大抗衡，要先過人民這關。所以倒閣此一議題，民進黨尊重在野黨，以不變應萬變；反倒是國民黨內部要好好整合，藍白之間政治盤算大不同，民眾黨主席黃國昌買不買單，這是朱立倫的難題。

此外，吳思瑤也說，大罷免要成功了，國民黨現在提倒閣，不曉得來不來得及，不知道能否過得了人民這一關？倒閣最主要對象當然是對行政部門發動，卓榮泰針對立院三讀通過、窒礙難行的重大議案提出覆議，若在野黨不支持覆議案，那段時間裡都可以提倒閣，但過去國民黨不循正當憲法程序，等人民大罷免進入二階，現在再提其他憲法手段，必須要先回應公民意志，現在到底來得及嗎？

吳思瑤也批評，倒閣是否推動，藍白是否整合，對朱立倫、黃國昌而言，都是機關算盡，不是人民、社會需求，要的是各自政黨的政治盤算，完全不顧社會、人民的心聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法