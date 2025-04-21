黃偉哲拜訪青森縣知事宮下宗一郎 共盼強化雙邊交流

台南市長黃偉哲赴青森縣廳拜訪知事宮下宗一郎，抵達青森縣廳受到同仁熱烈歡迎。（台南市政府提供）

2025/04/21 12:42

〔記者王姝琇／台南報導〕市長黃偉哲日前赴青森縣廳拜訪知事宮下宗一郎，雙方熱切延續前次討論，暢談台南與青森未來可交流合作的範疇。

黃偉哲抵達青森縣廳受到同仁熱烈歡迎，他首先感謝宮下宗一郎知事對台南的看重，去年底知事來訪，感受到他推動台南跟青森多元化交流的熱忱，延續先前的討論，希望雙方接下來在文化、體育、產業交流方面能開展更多具體合作。

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黃偉哲也提到，農曆春節開基玉皇宮展出青森睡魔花燈，向民眾介紹青森民俗文化，反應極佳，是非常成功的文化交流；物產方面，青森蘋果一直非常受到台南跟台灣人民的青睞，未來也希望台南的美味鳳梨和芒果能介紹給青森的朋友們品嚐。

宮下宗一郎表示，希望透過黃偉哲市長的到訪推動青森與台南、台灣更多交流，自從青森直飛航班恢復後，許多台灣朋友到來；此外，去年是台南400年，今年則適逢青森港建港400年，很高興能共同紀念歷史，期盼能跟許多擁有相同價值的夥伴合作，推廣經濟等多元面向交流。

台南跟青森縣、弘前市在2017年底三方締盟，該縣位在日本本州最北方，全縣人口約118萬人，擁有豐沛的自然資源，觀光、農漁資源均極為豐富，青森睡魔祭更是日本三大祭典之一，更是著名的蘋果產地，產量占日本將近6成，當地也有許多半導體工廠群聚，近年更積極推動風力發電。

台南市長黃偉哲赴青森縣廳拜訪知事宮下宗一郎（左）。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲赴青森縣廳拜訪知事宮下宗一郎。（台南市政府提供）

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