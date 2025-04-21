為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白峰會明登場 吳思瑤：對人民、國家不忠 再開幾次也沒用

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/04/21 12:25

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌明將舉行在野領袖峰會。立法院民進黨團幹事長吳思瑤質疑，高峰會本質到底是不是真的顧民生，還是搞政爭？或者是為了解救國民黨大罷免危機，想到其他手段，例如推動倒閣？她強調，若持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會恐怕也是緣木求魚，也都背離社會期待。

    關於峰會議題，朱立倫說，要把台灣民主救回來，要把民主還給台灣，藍白將討論如何捍衛民主、司法改革，以及面對「反惡罷」、「戰獨裁」的策略與合作。民眾黨則發新聞稿表示，雙方將聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。

    「我們當然尊重。」吳思瑤今受訪時質疑，高峰會本質到底是不是真的顧民生，還是搞政爭？福國利民還是禍國殃民？或者是為了解救國民黨大罷免危機，想到其他手段，例如推倒閣？這些事項很可能是明朱立倫、黃國昌的會談重點。

    吳思瑤說，在野黨在立法院「藍白合」早已是密不透風，在立院場域一再合作毀憲亂政，而在議場外的社會面向，「藍白合」則一起鬥臭司法。社會期待在野黨應該扮演好「忠誠在野黨」的角色，若持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會恐怕也是緣木求魚，也都背離社會期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播