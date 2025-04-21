藍白峰會明登場 吳思瑤：對人民、國家不忠 再開幾次也沒用

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/04/21 12:25

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌明將舉行在野領袖峰會。立法院民進黨團幹事長吳思瑤質疑，高峰會本質到底是不是真的顧民生，還是搞政爭？或者是為了解救國民黨大罷免危機，想到其他手段，例如推動倒閣？她強調，若持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會恐怕也是緣木求魚，也都背離社會期待。

關於峰會議題，朱立倫說，要把台灣民主救回來，要把民主還給台灣，藍白將討論如何捍衛民主、司法改革，以及面對「反惡罷」、「戰獨裁」的策略與合作。民眾黨則發新聞稿表示，雙方將聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。

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「我們當然尊重。」吳思瑤今受訪時質疑，高峰會本質到底是不是真的顧民生，還是搞政爭？福國利民還是禍國殃民？或者是為了解救國民黨大罷免危機，想到其他手段，例如推倒閣？這些事項很可能是明朱立倫、黃國昌的會談重點。

吳思瑤說，在野黨在立法院「藍白合」早已是密不透風，在立院場域一再合作毀憲亂政，而在議場外的社會面向，「藍白合」則一起鬥臭司法。社會期待在野黨應該扮演好「忠誠在野黨」的角色，若持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會恐怕也是緣木求魚，也都背離社會期待。

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