續審高虹安涉詐助理費案 高院將裁定是否限制出境、出海

停職中的新竹市長高虹安詐助理費釋憲案被駁回，高等法院21日傳喚高虹安出庭應訊。（記者羅沛德攝）

2025/04/21 11:24

〔記者楊國文／台北報導〕遭停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內，涉嫌浮報助理薪資、不實加班費，詐領助理費46萬多元，台北地院認定高不法所得為11萬6514元，依利用職務詐取財物罪判刑7年4月，另4名助理僅1人無罪、3人獲緩刑，高限制出境、出海8個月至3月25日為止，高等法院今再度開庭，高檢署指出已於4月7日以高有逃亡之虞向高院聲請限制出境、出海，高院函詢律師團，律師團表示無限境等必要；高院將儘快做出裁定。

不過，北院一審去年7月26日宣判高涉詐領助費後，當天就將高限制出境、出海8個月，應該至今年3月25日屆滿，而至今高院未將高虹安限制出境、出海，這顯示高虹安隨時可以大方從國門出境，至於檢方認定他涉貪污重罪，且一審被判7年4月，有逃亡之虞，為何未在3月25日前繼續聲請限境則留下一個謎團。

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高等法院繼去年11月首度開度後，因合議庭認為立法院組織法第32條第1項全案上訴後，高等法院合議庭認為立法院組織法第32條第1項公費助理經費、加班費等規定，違反明確性原則，有違憲爭議，向憲法法庭聲請釋憲，但被憲法法庭以一致性裁定不受理。

高院今天上午9時30分「續行準備程序」，受命法官豫玲開庭審理傳喚高虹安和4位助理出庭，4位助理包括高辦前行政主任「小免」黃惠玟、前公關主任有「公衛文」稱號的王郁文、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷。

法官詢問高檢署今年4月7日聲請將高虹安聲請限制出境、出海理由，高檢署認為高涉詐領助理費案罪嫌重大，且一審被判7年4月，有逃亡之虞，建請應將高限制出境，不過，高的律師團主張，高偵查以來均遵期到庭，且無詐領助理費意圖或犯行，並無限制出境、出海必要。

高辦前行政主任黃惠玟。（記者羅沛德攝）

高辦前公關主任王郁文。（記者羅沛德攝）

前主任陳奐宇。（記者羅沛德攝）

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