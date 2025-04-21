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    傳民眾黨「不支持倒閣」 周軒：藉此勒索朱立倫

    朱立倫（前排左）明天將與黃國昌（右三）舉行「在野領袖峰會」。（資料照）

    朱立倫（前排左）明天將與黃國昌（右三）舉行「在野領袖峰會」。（資料照）

    2025/04/21 11:29

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市長蔣萬安日前公開倡議「倒閣」構想，引起熱議，傳出8成國民黨立委支持，同黨的台中市長盧秀燕卻不挺。黨主席朱立倫明（22）日就將與民眾黨主席黃國昌進行「在野峰會」，聲稱要把「民主還給台灣」。今天有媒體報導傳出民眾黨內部「不贊成倒閣」。政治工作者周軒在臉書發文評論，指民眾黨放這消息，其實就在勒索朱立倫。

    周軒提到，民眾黨傳出消息說堅定「不支持倒閣」，原因是如果無法連同總統重選，賴清德就下不了台，單提倒閣案沒有意義；根據近期黨內民調，民眾黨支持度剩10％左右，若進一步參與倒閣或立委重選效益不明，更可能導致政黨補助款減少。

    周軒分析，民眾黨選在盧秀燕表態不支持倒閣、黃國昌明天要跟朱立倫見面談的現在放這個消息，其實是在勒索朱立倫：「你不配合我的條件，我就站到盧秀燕那邊去嘍。」

    許多網友也在周軒的貼文底下留言「自證臭俗辣」、「理由那麼多......不就是怕了......」、「白話文：倒閣=白滅團」、「第二點實在很幽默~」、「講白了，就是怕國會重選，民眾雜草堂團滅了吧XD」、「第一點不是重點；第二才是要草黨命的」。

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