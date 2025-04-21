偵辦綠營共諜案 北院今審前總統辦公室諮議吳尚雨延押案

北檢17日提訊民進黨宗教部前主任邱世元（中）。（資料照）

2025/04/21 10:56

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨4名黨工涉共諜案，其中，總統辦公室前諮議吳尚雨於2月23日到案後被收押禁見，押期將滿2個月，北檢日前聲請延押禁見2個月，台北地院今下午提訊吳尚雨，定下午1時30分召開延押庭，提訊吳尚雨調查有無延押必要。

民進黨宗教部前主任邱世元、新北市議員李余典的前助理黃取榮，台北地院已於4月17日裁定自4月20日起延押禁見2個月。另1人為4月10日到案後羈押禁見的國安會秘書長吳釗燮的前助理何仁傑，押期至6月上旬。

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檢調查出，黃取榮在中國經商期間，被中共情治人員吸收為共諜，返台發展組織、蒐集情資，找上好友、資深黨工邱世元，透過邱吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨，以及吳釗燮助理何仁傑。

檢調追查，賴清德當選總統後，吳尚雨獲聘為總統辦公室諮議，將總統行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交給黃取榮，黃帶至中國交給中共。

何仁傑則是在吳釗燮任外交部長期間蒐集外交部重要情資轉交中共人員。至於前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，也涉入共諜案被收押禁見中，但與黃取榮等人屬不同案件，亦由北檢偵辦中。

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