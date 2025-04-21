公督盟揭立院八大國安危機 籲汰換失格立委

公督盟舉辦「八大立院國安危機 杜絕紅色滲透，終止國會亂象」記者會。（記者方賓照攝）

2025/04/21 10:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國滲透及共諜案頻傳，公民監督國會聯盟今日直指，立法院當前有八大國安危機，包括國會助理遭敵滲透、亂刪預算癱瘓政府。公督盟呼籲，為杜絕國會亂象，避免紅色滲透，應汰換失格立委。

公督盟統整立法院八大國安危機：一、國會助理遭敵滲透；二、錯假資訊挑撥對立；三、中共指揮錢謀介選；四、共諜叛徒判刑太輕；五、台灣主權不敢發聲；六、亂刪預算癱瘓政府；七、國會資安防線薄弱；八、秘密會議難防內賊。

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公督盟執行長張宏林指出，這屆立法院面臨的問題牽涉國家安全，台灣是單一國會，國家所有預算、法規、人事同意權需由立院通過，所以「沒有正常的國會，就沒有正常的國家」。當國會是國安破口，就是中華民國的破口，這件事非常嚴重。

張宏林痛批，過去這一年來，立法院充斥非忠誠的反對黨，公督盟羅列八大國安危機，國會助理遭敵滲透方面相當嚴重，國民黨、民眾黨甚至抵制公督盟評鑑。立委應公開助理聘用資訊、公費助理有無三等親，以及有無兼任營利或非營利組織，每個會期十幾萬出國考察費用在哪，公督盟的評鑑均有要求必須揭露，但藍白不接受外界監督，完全蓋牌。

張宏林指出，立法院更充斥半真半假訊息，挑撥族群對立，中共從打台灣、買台灣，現在是嚇台灣、亂台灣，讓台灣內部充斥錯假訊息。中共甚至以金錢謀介選，相關部門應盡速修正「政治獻金法」強化規範。

張宏林說，許多民主國家的國會認為聯大2758號決議不涉及台灣主權，支持台灣應加入國際組織，但立法院到現在不敢發聲，坐視中共藉2758號決議侵蝕我國地位。而且藍白亂刪預算癱瘓政府，成為國防訓練最大絆腳石。

公督盟理事長曾建元批評，台灣現在沒有「武漢病毒」，但國會充斥著紅色滲透，嚴重傷害國家及國人的精神認知。這一屆國會議員表現，凡跟中國有關議題，有很多荒腔走板，國民黨、民眾黨甚至杯葛公督盟。

曾建元強調，台灣民間發起大罷免，公督盟提出這些問題是要提醒國人，「中共病毒」的滲透，危及國家主權及公民團體生存，應終止國會亂象，汰換失格立委。

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