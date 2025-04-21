盧秀燕稱市府沒有權力查核死亡連署 張家銨批：戶所是查核的第一層

市議員張家銨表示，盧秀燕說市府沒有權力查核死亡連署是誤導。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/21 10:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免二階已進入倒數，民進黨中市議員張家銨今天在市議會提出質疑，針對死亡連署，中市長盧秀燕指市府沒有權力查核，但事實上，地方戶政事務機關要先查核及除錯，再送到市選委會，盧秀燕怎說市府沒有權力查核，根本說錯，刻意誤導民眾；民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕不是選委會主委，他也非總幹事，而且戶所將查核及除錯後資料送上中選會，不能公布，市長沒有說錯。

台中市議會今天進行民政業務質詢，市議員張家銨表示，日前台中市長盧秀燕有說，對於死亡連署，市府沒有權力查核，只選委會才能查核，是刻意誤導。

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張家銨表示，中選會及22個地方選委會，查核是戶政機關，是在查核後才送地方選委會，盧秀燕根本說錯了，為何不跟盧秀燕說？

張家銨強調，盧秀燕說選委會才有權力查核除錯，事實上，查核到符不符合罷免資格，其實是戶政機關查核，並且除錯，將查核出來一併送到選委會，當市長講出只有選委會查核，幕僚群不捏冷汗，怎麼沒有人跟市長講是錯的。

民政局長吳世瑋表示，地方各戶所只能查核提議人或連署人的姓名、身分證字號及地址有無錯誤，而且結果不能公布，中選會有規定，只能報到市選委會，而且市選委會也有一部份查核權責，如筆跡相同，盧秀燕非市選委會主委，他也非市選委總幹事。

民政局長吳世瑋表示，戶所查核不能公布。（記者蘇金鳳攝）

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