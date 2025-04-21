羅智強揚言罷免 簡舒培：罷免不能募款不要偷賣書

國民黨立委羅智強揚言提告台北市議員簡舒培，簡舒培今（21）天表示，喊告已進入第7天，等著他直球對決。（取自簡舒培臉書）

2025/04/21 10:31

〔記者何玉華／台北報導〕身陷罷免危機的國民黨立委羅智強表示已經抓到兩件明確事證，準備提告台北市議員簡舒培，合計總刑期可達10年。簡舒培今（21）天表示，羅智強對參選桃園市長政治獻金使用流向的質疑，一直打模糊仗，喊告已進入第7天，期間又變成要罷免，迄今「只聞樓梯響、不見人下來」，唯一確定的是，羅智強每一篇新貼文底下都有賣書的網頁連結，提醒他「罷免不能募款不要偷賣書」。

簡舒培上週揭露羅智強2022年宣布參選桃園市長，5月遷籍桃園，6月宣布退選，短短一個月，募得1400多萬政治獻金，其中近7成支給「雪芃行銷」；「雪芃行銷」當時的負責人就是羅智強擔任董事長的「人人未來教育基金會」的董事。羅智強在宣布退選後，花光政治獻金，還讓帳戶結餘變成負數。這種政治獻金的使用流向，難道沒有啟人疑竇嗎？

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簡舒培說，面對質疑，羅智強一直打模糊仗，先說她意圖使人被罷免，第一天說要告她5年，隔一天變成要告10年，再隔一天又說要罷免她；但迄今「只聞樓梯響、不見人下來」，唯一確定的就是每一篇新貼文底下都有賣書的網頁連結。

她要提醒羅智強，罷免不能募款，不要偷賣書；另外，根據國民黨、民眾黨聯手修過的新版選罷法，連署不能抄名單、死亡連署，否則新增的第98-2條「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金」，同時還附上身分證正反面影本。

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