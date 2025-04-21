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    明天與黃國昌會面 朱立倫：共同努力把民主還給台灣

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/04/21 09:49

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫明日將攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，朱立倫今日表示，他將與黃國昌共同商討美國關稅政策以及國內政治局勢等重大挑戰。國民黨的目標是團結社會上的大多數力量，共同努力「把民主還給台灣」。

    朱立倫指出，上週國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭到北檢押人取供，自己與眾多黨公職到現場聲援支持，所幸最後無保請回。大家都有共識，這種毫無道理對在野黨的壓迫，是對台灣民主法治的嚴重踐踏。

    朱立倫表示，台灣社會內部持續消耗，檢察官也成執政黨對付在野的政治工具；面對自己無法掌控的國會，民進黨只有否定、罷免，意圖除之而後快。在國際局勢動盪的此刻，賴總統不思團結共商對策，反而在台灣內部找敵人。

    朱立倫說，賴清德總統以及民進黨，以自己的政治正確為唯一判斷，非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，無視國會的預算、監督權利。這種作為，跟大家反對的共產黨，又有什麼差別？紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結。

    朱立倫表示，希望所有在意台灣民主、在意國家發展的民眾，4月26日一起到凱道，用行動告訴執政黨，人民需要的政府必須有能力應對急迫的外在挑戰，內鬥內行，謀一黨之私利，必遭人民唾棄。426大家一起，反綠共，把民主還給台灣。

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